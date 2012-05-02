Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

PALINSESTO RAI SPORT 4/6 MAGGIO

Redazione Avatar

di Redazione

02/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PALINSESTO RAI SPORT 4/6 MAGGIO Roma – Questo il palinsesto di Rai Sport per il fine settimana del 4-6 maggio: Sabato 5 maggio, ore 17.30 – diretta Rai Sport 1 Eccellenza, semifinale ritorno Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo ____________ Sabato 5 maggio, ore 24.00 – differita Rai Sport 1 Rabodirect PRO12, XXII giornata Aironi Rugby v Ospreys ____________ Domenica 6 maggio, ore 17.30 – diretta Rai Sport 2 Eccellenza, semifinale ritorno Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE A. IL RUGBY UDINE VINCE IL RECUPERO CONTRO L'ACCADEMIA

Articolo Successivo

Asd Frascati Mini Rugby 2001, l

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019