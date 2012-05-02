PALINSESTO RAI SPORT 4/6 MAGGIO
di Redazione
02/05/2012
PALINSESTO RAI SPORT 4/6 MAGGIO Roma – Questo il palinsesto di Rai Sport per il fine settimana del 4-6 maggio: Sabato 5 maggio, ore 17.30 – diretta Rai Sport 1 Eccellenza, semifinale ritorno Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo ____________ Sabato 5 maggio, ore 24.00 – differita Rai Sport 1 Rabodirect PRO12, XXII giornata Aironi Rugby v Ospreys ____________ Domenica 6 maggio, ore 17.30 – diretta Rai Sport 2 Eccellenza, semifinale ritorno Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
