PALINSESTO RAI SPORT - GIORNATA FINALE MONDIALE U20

20/06/2012

PALINSESTO RAI SPORT – GIORNATA FINALE MONDIALE U20 Roma – Questo il palinsesto di Rai Sport 2 per la giornata di venerdì 22 giugno, turno conclusivo del Mondiale U20 “Sudafrica 2012”: ore 14.15 – diretta – playout salvezza* Italia v Fiji ore 21.00 – differita – Finale titolo Sudafrica v Nuova Zelanda *replica Rai Sport 1 – ore 22.55
