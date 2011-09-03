PARISSE E COMPAGNI RICEVUTI NELLA SALA DEGLI ANTENATI MAORI
di Redazione
[gallery] MONDIALI 2011, POWHIRI PER GLI AZZURRI A NELSON PARISSE E COMPAGNI RICEVUTI NELLA SALA DEGLI ANTENATI MAORI Nelson (Nuova Zelanda) – Una presa di contatto indimenticabile con la cultura maori, oggi a Nelson, per la Nazionale Italiana Rugby. Parisse e compagni sono stati protagonisti del “powhiri”, tradizionale cerimonia di benvenuto tenutasi presso il Whakatu Marae (la sala degli antenati, luogo di incontro e preghiera) nella cittadina dell’isola sud che, da ieri, ha di fatto adottato la Nazionale. Presente la squadra al completo – nell’occasione sono stati consegnati anche i cap ufficiali della Rugby World Cup – con in testa il Manager Luigi Troiani ed il CT Nick Mallett, oltre a capitan Parisse che ha omaggiato la comunità maori con una maglia della Nazionale. Canti, danze e scambi di doni hanno caratterizzato la lunga ma toccante cerimonia che ha sancito la fratellanza tra la città di Nelson e la squadra azzurra: “Da oggi, dopo il vostro ingresso nel Marae, fate a tutti gli effetti parte della nostra famiglia: in ogni parte del mondo in cui andrete, contro qualunque avversario, noi vi sosterremo e su di noi potrete sempre contare” il caloroso messaggio rivolto agli Azzurri dai rappresentanti della comunità maori, affiancati per l’occasione dal sindaco Aldo Miccio e dai vertici della comunità italiana. Nota per le redazioni Foto ed immagini video di libero utilizzo del “Powhiri” dell’Italia a Nelson sono disponibili cliccando sul link sottostante. Le foto si trovano all’interno della cartella “Foto Nuova Zelanda_rights free”, le immagini video nella cartella “Eventi collaterali Nuova Zelanda_rightsfree”. Le foto sono state gentilmente messe a disposizione da Andrea Lo Cicero (www.andrealocicero.it). https://public.me.com/acimbrico
