Parisse in campo dal primo minuto

di Redazione 04/06/2010

Il tecnico dell’Italia “A” Gianluca Guidi ha annunciato questa sera, a conclusione dell’allenamento di rifinitura, la formazione che domani sera alle ore 20.00 affronterà a Mirano il XV della Serenissima in un match di preparazione all’IRB Nations Cup. In campo dal primo minuto con i gradi di capitano Sergio Parisse, al rientro in campo dall’infortunio al crociato anteriore destro che lo ha tenuto lontano dalla Nazionale maggiore nell’RBS 6 Nazioni 2010. In panchina tutti gli altri atleti sedici convocati dall’Italia “A” che in questi giorni a Paese (TV) hanno preparato la Nations Cup che scatta l’11 giugno a Bucarest con il match contro i Jaguars dell’Argentina: domenica mattina, dopo la sfida al XV della Serenissima, Guidi annuncerà l’elenco dei ventisei per la Nations Cup. Sergio Parisse si aggregherà alla Nazionale Maggiore che domenica 6 giugno si radunerà a Roma in vista del tour estivo in Sudafrica. “La partita di domani – ha detto Guidi al termine dell’allenamento serale – è un’ottima chance per testare la nostra condizione ed il nostro gioco in un incontro di livello, permettendo al tempo stesso a Parisse di ritrovare il ritmo partita dopo quasi sette mesi di assenza prima di affrontare i due test-match della Nazionale contro i Campioni del Mondo del Sudafrica. Insieme a De Carli abbiamo deciso di dare un’opportunità a tutti i convocati per conquistare un posto nella squadra che andrà a Bucarest per la Nations Cup, quindi nel corso del match utilizzeremo tutti i giocatori”. Questa la formazione titolare per la partita contro il XV della Serenissima: 15 Andrea MARCATO (Benetton Treviso, 16 caps) 14 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) 13 Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* 12 Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo)* 11 Samuele PACE (MPS Viadana, 3 caps) 10 Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps) 9 Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) – capitano 7 Francesco MINTO (Banca Monte Parma) 6 Silvio ORLANDO (Benetton Treviso, 14 caps) 5 Enrico PAVANELLO (Benetton Treviso, 8 caps) 4 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) 3 Pedro DI SANTO (Benetton Treviso) 2 Carlo FESTUCCIA (Racing Metro Paris, 47 caps) 1 Matteo MUCCIGNAT (Benetton Treviso) altri convocati: Dario CHISTOLINI (Petrarca Padova), Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Rovigo), Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo)*, Davide GIAZZON (Banca Monte Parma), Agustin CAVALIERI (Petrarca Padova), Joshua FURNO (MPS Viadana)*, Mantvydas TVERAGA (Banca Monte Parma), Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps), Jaco ERASMUS (MPS Viadana, 3 caps), Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)*, Francesco MINTO (Banca Monte Parma), Giulio TONIOLATTI (Futura Park Rugby Roma, 5 caps), Alberto BENETTIN (Petrarca Padova)*, Alberto CHIESA (Consiag I Cavalieri Prato)*, Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso)*, Denis MAJSTOROVIC (Vibu Noceto), Riccardo PAVAN (Banca Monte Parma, 1 cap) *è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

