Parisse ritorna
di Redazione
13/05/2010
NOTA PER LE REDAZIONI – INCONTRO STAMPA SERGIO PARISSE TIRRENIA (PI) - 18 MAGGIO 2010Il capitano della Nazionale Italiana Rugby Sergio Parisse, al rientro dall’infortunio al ginocchio destro riportato a novembre 2009, sarà a disposizione dei media in occasione del raduno della Nazionale “A” in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica Tirrenia dal 17 al 19 maggio secondo il seguente programma:
Martedì 18 aprile, ore 12.30 – Tirrenia, CPO Incontro stampa Sergio Parisse
Martedì 18 aprile, ore 17.30 – Tirrenia, CPO Allenamento aperto ai media
Si prega di confermare la propria presenza.
Centro Preparazione Olimpica - Tirrenia Vione Vannini 1 Tirrenia, Pisa Tel. +39.050.39.400 www.coni.it
