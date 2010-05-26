Home Federazione Italiana Rugby Parisse torna in campo con l'Italia A

Parisse torna in campo con l'Italia A

di Redazione 26/05/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono trenta i giocatori convocati dal responsabile tecnico della Nazionale “A”, Gianluca Guidi, per preparare dal 3 giugno a Paese (Treviso) l’edizione 2010 della IRB Nations Cup in programma allo Stadium Arcul de Triumf di Bucarest, in Romania. In vista dei tre incontri che vedranno l’Italia “A” scendere in campo contro Argentina Jaguars (11 giugno), Georgia (15 giugno) e Romania (20 giugno) gli Azzurri capitanati dal seconda linea della Futura Park Rugby Roma Valerio Bernabò disputeranno sabato 5 a Mirano alle ore 20.00 un incontro non ufficiale contro il XV della Serenissima, selezione del Comitato Interregionale delle Venezie. Sergio Parisse, capitano della Nazionale Maggiore che la settimana dopo volerà in Sudafrica per il doppio test estivo contro gli Springboks Campione del Mondo, è stato invitato in qualità di trentunesimo uomo al raduno dell’Italia “A” e sarà in campo il 5 giugno contro il XV della Serenissima nell’incontro che segnerà il suo ritorno sul campo da gioco a sette mesi dall’infortunio al crociato anteriore destro che l’ha costretto a saltare l’RBS 6 Nazioni 2010. All’indomani dell’incontro di preparazione contro la selezione veneta Parisse si aggregherà alla Nazionale Maggiore nel raduno di Roma, mentre la lista di convocati dell’Italia “A” verrà ridotta a ventisei in vista della partenza per Bucarest e del debutto contro i “Jaguars” argentini. “Siamo entusiasti di poter avere Sergio Parisse in campo con noi per la partita di preparazione contro il XV della Serenissima – ha detto Guidi commentando le convocazioni – e di poter contribuire in modo tangibile al suo ritorno al rugby giocato. La scelta di invitare Parisse conferma inoltre la strettissima collaborazione esistente tra i due staff tecnici ed il ruolo dell’Italia “A” come porta di ingresso verso la prima squadra. Per quanto riguarda i convocati, dobbiamo fare a meno in prima linea di due atleti esperti come Rouyet e Rizzo, infortunato il primo e prossimo ad un intervento chirurgico dopo la finale di Super 10 il secondo, ma possiamo testare dei giovani come Ravalle e De Marchi che hanno già fatto coppia con successo nelSuper 10 con la Femi-CZ Rovigo. In seconda e terza linea abbiamo atleti d’esperienza, con alle spalle trascorsi importanti sia con la Maggiore che con la “A”, mentre siamo curiosi di testare una linea dei trequarti che, nonostante molte assenze per infortunio, riteniamo avere grande potenzialità e che potrà contare su due registi di livello come Andrea Marcato e Luciano Orquera”. Questi i trenta atleti che si raduneranno con l’Italia “A” il 3 giugno: Piloni Dario CHISTOLINI (Petrarca Padova) Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Rovigo) Pedro DI SANTO (Benetton Treviso) Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo)* Tallonatori Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 47 caps) Davide GIAZZON (Banca Monte Parma) Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 14 caps) - capitano Joshua FURNO (MPS Viadana)* Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) Tommaso REATO (Femi-CZ Rovigo, 9 caps) Mantvydas TVERAGA (Banca Monte Parma) Terze linee Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) Jaco ERASMUS (MPS Viadana, 3 caps) Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Francesco MINTO (Banca Monte Parma) Silvio ORLANDO (Benetton Treviso, 14 caps) Mediani di mischia Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso) Michael WILSON (MPS Viadana) Mediani d’apertura Andrea MARCATO (Benetton Treviso, 16 caps) Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps) Centri Alberto CHIESA (Consiag I Cavalieri Prato)* Enrico PATRIZIO (Petrarca Padova, 4 caps) Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo)* Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso)* Denis MAJSTOROVIC (Vibu Noceto) Samuele PACE (MPS Viadana, 3 caps) Riccardo PAVAN (Banca Monte Parma, 1 cap) invitato: Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) non considerati per infortunio: Fabio STAIBANO (Castres Olympique), Michele RIZZO (Benetton Treviso), Ignacio ROUYET (Benetton Treviso), Plinio SCIAMANNA (MPS Viadana), Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma), Pietro TRAVAGLI (Femi-CZ Rovigo), Andrea BACCHETTI (Femi-CZ Rovigo), Gilberto PAVAN (Banca Monte Parma), Giulio RUBINI (Banca Monte Parma), Kristopher BURTON (Consiag I Cavalieri Prato) Calendario IRB Nations Cup 2010 I turno – 11 giugno Argentina Jaguars v Italia “A” II turno, 15 giugno Italia “A” v Georgia III turno, 20 giugno Italia “A” v Romania

Condividi Facebook Twitter Whatsapp