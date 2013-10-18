Parrello (Albinea) promuove la Federleague: &laquo;Cresciuti livello tecnico e seguito per la nostra disciplina&raquo;

Parrello (Albinea) promuove la Federleague: «Cresciuti livello tecnico e seguito per la nostra disciplina»
di Redazione
18/10/2013
E’ una delle colonne portanti della Federazione Italiana Rugby Football
League (Firfl). Marco Parrello è il vice presidente della Federleague
nonché massimo dirigente della società Albinea Rugby League, che è stata
tra le protagoniste dell’ultimo campionato di rugby a 13 disputatosi in
estate pur non riuscendo a centrare l’accesso nell’ambita Final Four che ha
assegnato lo scudetto il 14 luglio scorso. Il suo giudizio da esponente
della Federazione e da presidente di un club partecipante al campionato di
rugby a 13 è sostanzialmente positivo. «Rispetto all'ultima esperienza che
avevo vissuto – dice Parrello - ho notato un continuo miglioramento di
qualità sia di gioco che di giocatori. Inoltre ho potuto toccare con mano
un aumento di partecipazione da tutta Italia e nello specifico del numero
dei tesserati». Quindi maggior coinvolgimento, un tasso tecnico di alto
livello e tanto seguito tra gli appassionati: questa la fotografia della
Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) secondo Marco Parrello
che già si prenota in vista della prossima stagione agonistica. «Ovviamente
come Albinea (squadra che rappresenta un comune in provincia di Reggio
Emilia, ndr) parteciperemo al prossimo campionato perché siamo rimasti
molto felici dell’ultima esperienza. Non ho dubbi che la Federazione
lavorerà per ottimizzare e migliorare ancora la macchina organizzativa.
Sono altrettanto convinto che ci sarà una qualità di gioco di altissimo
livello sulla scia di quanto visto nell’ultima edizione perché le squadre
partecipanti hanno acquisito una esperienza tale che ogni stagione le
partite diventano sempre più interessanti».
Non resta che attendere che la palla ovale del rugby a 13 inizi a rotolare:
Parrello e la sua Albinea non mancheranno.
