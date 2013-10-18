Parrello (Albinea) promuove la Federleague: &laquo;Cresciuti livello tecnico e seguito per la nostra disciplina&raquo;





*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*





E’ una delle colonne portanti della Federazione Italiana Rugby FootballLeague (Firfl). Marco Parrello è il vice presidente della Federleaguenonché massimo dirigente della società Albinea Rugby League, che è statatra le protagoniste dell’ultimo campionato di rugby a 13 disputatosi inestate pur non riuscendo a centrare l’accesso nell’ambita Final Four che haassegnato lo scudetto il 14 luglio scorso. Il suo giudizio da esponentedella Federazione e da presidente di un club partecipante al campionato dirugby a 13 è sostanzialmente positivo. «Rispetto all'ultima esperienza cheavevo vissuto – dice Parrello - ho notato un continuo miglioramento diqualità sia di gioco che di giocatori. Inoltre ho potuto toccare con manoun aumento di partecipazione da tutta Italia e nello specifico del numerodei tesserati». Quindi maggior coinvolgimento, un tasso tecnico di altolivello e tanto seguito tra gli appassionati: questa la fotografia dellaFederazione Italiana Rugby Football League (Firfl) secondo Marco Parrelloche già si prenota in vista della prossima stagione agonistica. «Ovviamentecome Albinea (squadra che rappresenta un comune in provincia di ReggioEmilia, ndr) parteciperemo al prossimo campionato perché siamo rimastimolto felici dell’ultima esperienza. Non ho dubbi che la Federazionelavorerà per ottimizzare e migliorare ancora la macchina organizzativa.Sono altrettanto convinto che ci sarà una qualità di gioco di altissimolivello sulla scia di quanto visto nell’ultima edizione perché le squadrepartecipanti hanno acquisito una esperienza tale che ogni stagione lepartite diventano sempre più interessanti».Non resta che attendere che la palla ovale del rugby a 13 inizi a rotolare:Parrello e la sua Albinea non mancheranno.--Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League