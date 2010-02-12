Home Senza categoria Parte da Parma l'avventura in Coppa Italia per la Femi-Cz Rugby Rovigo

Parte da Parma l'avventura in Coppa Italia per la Femi-Cz Rugby Rovigo

di Redazione 12/02/2010

Parte domani (sabato 13 febbraio) l’avventura della Coppa Italia 2010 per la Femi-Rugby Rovigo. Dopo la giornata di riposo osservata il primo turno del torneo i Bersaglieri sono pronti a scendere sul campo del Banca Monte Parma per iniziare il loro cammino nella competizione. La volontà è quella di bissare il successo ottenuto al XXV Aprile di Parma nell’ultimo turno di campionato prima della sosta per il 6 Nazioni. Molte le novità in casa Rovigo, con Riccardo Bocchino ancora impegnato con la Nazionale che domenica affronterà a Roma l’Inghilterra, e la presenza di due giovani in panchina. Si tratta di Edoardo Lubian, che proprio contro Parma, nella seconda giornata di campionato, aveva fatto il suo esordio in questa stagione e di Giuseppe Datola. Recuperato Luke Mahoney dall’infortunio, il neozelandese sarà in campo dal primo minuto, mentre non ce la fanno il pilone Andrea De Marchi e l’utility back Roberto Pedrazzi. Da sottolineare, poi, l’impiego di Stefan Basson come secondo centro, e lo spostamento di Pablo Calanchini come estremo, soluzione già sperimentata con i Saracens nell’ultimo impegno di Challenge Cup. Mediana affidata alla coppia argentina Legora-Bustos. Al termine della rifinitura di questa mattina (venerdì 12 febbraio) il tecnico Umberto Casellato ha reso noto il XV titolare per l’incontro: Pablo CALANCHINI; Andrea BACCHETTI, Stefan BASSON, Gabriel PIZARRO, Marcello DE GASPARI; German BUSTOS, Juan Cruz LEGORA; Alejandro ABADIE, Niccolò BADOCCHI, Younes ANOUER; Mark BURMAN, Tommaso REATO (cap); Giovanni BOCCALON, Luke MAHONEY, Rik DOLCETTO. A disposizione: Flavio DAMIANO, Massimiliano RAVALLE, Daniele TUMIATI, Edoardo LUBIAN, Pietro TRAVAGLI, Andrea PRATICHETTI, Andrea SARTORETTO, Giuseppe DATOLA. Per la squadra sarà fondamentale partire subito forte per recuperare il gap dovuto alla giornata di riposo e dare un segnale forte agli avversari, senza sottovalutare il Banca Monte Parma che cercherà sicuramente il riscatto dopo il passo falso col Prato nel primo turno. Calcio d’inizio alle 15 di domani (sabato 13 febbraio) allo stadio XXV Aprile di Parma. Arbitra l’incontro Marrama di Padova. Per quanto riguarda la partita interna con il Magnetofield Gran Parma, valida per il terzo turno di Coppa Italia 2010 e programmata per domenica 21 febbraio, la Femi-Cz Rugby Rovigo ha chiesto alla Federazione di poter anticipare l’incontro a venerdì febbraio alle 19 al campo di Badia. In attesa della risposta della Fir la Femi-Cz Rugby Rovigo ci tiene a ringraziare la Zhermack Badia per aver messo a disposizione il proprio campo, segno questo degli ottimi rapporti di stima e collaborazione che da sempre legano le due società polesane.

