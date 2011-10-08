Home Senza categoria PARTE DA REGGIO LA CACCIA AI PLAYOFF

PARTE DA REGGIO LA CACCIA AI PLAYOFF

di Redazione 08/10/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 21 del 08.10.2011 FEMI-CZ VEA RRD: PARTE DA REGGIO LA CACCIA AI PLAYOFF Riparte dallo stadio Mirabello a Reggio Emilia la caccia ai playoff della Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta. Domenica, 9 ottobre, alle ore 16,00, i rossoblù giocano in trasferta incontrando la squadra dei "Diavoli" del Rugby Reggio, novità del Campionato di Eccellenza. Per questo primo incontro ufficiale Paul Roux ha dovuto fare i conti con gli infortuni che hanno falcidiato la rosa. La qualità dei giocatori a disposizione permette di apprestare una formazione competitiva che cercherà di mettere in pratica il duro lavoro svolto nella preparazione precampionato. Esordio ufficiale con la maglia rossoblu per Lombardi, Cristiano e Barry, mentre in pachina aspettano il cap in Eccellenza con Rovigo: De Marchi, Wilson e Lorenzo Lubian, oltre al nuovo arrivato Marsh, già sottoposto agli accertamenti sanitari e tesserato. Questa la formazione annunciata: Basson; Pedrazzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Zanirato Michele; Barry, Cristiano, Persico; Tumiati, Reato; Ravalle, Mahoney (cap), Lombardi. A disposizione: Marsh, Datola, Boccalon, Barion, De Marchi, Wilson, Duca, Lubian Lorenzo. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

