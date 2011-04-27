Loading...

PARTE DAL DELTA LA PREPARAZIONE PER LA VOLATA DEI PLAY-OFF

27/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 97 del 27.04.2011 RUGBY ROVIGO: PARTE DAL DELTA LA PREPARAZIONE PER LA VOLATA DEI PLAY-OFF Conquistato l'accesso alle semifinali al termine di una stagione regolare che l'ha vista indiscussa protagonista, la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta comincia la marcia di avvicinamento agli incontri-scontri del 14 e 21 maggio. Per non trascurare nessun particolare e portare così la carica ai Crociati Parma con una truppa di bersaglieri in forma ed agguerriti, nei giorni 3-4-5-6 di maggio, lo staff tecnico e tutta la rosa dei giocatori di trasferiranno nell'isola di Albarella per 4 giorni di "preparazione speciale", allenamenti e relax, nel cuore del Delta del Po. La FEMI-CZ, title sponsor della squadra rodigina, che aveva promesso una cena per la fine della stagione regolare, ha preferito contribuire a questa iniziativa della Rugby Rovigo Delta assumendosi in carico parte delle spese. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Torna all'Invernici il "Torneo Banco di Brescia" dedicato alle scuole medie della Città

MONDIALE U20 &quot;ITALIA 2011&quot;, PARLA IL CAPITANO DEGLI AZZURRINI PIERMARIA LESO

