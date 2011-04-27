Home Senza categoria PARTE DAL DELTA LA PREPARAZIONE PER LA VOLATA DEI PLAY-OFF

PARTE DAL DELTA LA PREPARAZIONE PER LA VOLATA DEI PLAY-OFF

di Redazione 27/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 97 del 27.04.2011 RUGBY ROVIGO: PARTE DAL DELTA LA PREPARAZIONE PER LA VOLATA DEI PLAY-OFF Conquistato l'accesso alle semifinali al termine di una stagione regolare che l'ha vista indiscussa protagonista, la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta comincia la marcia di avvicinamento agli incontri-scontri del 14 e 21 maggio. Per non trascurare nessun particolare e portare così la carica ai Crociati Parma con una truppa di bersaglieri in forma ed agguerriti, nei giorni 3-4-5-6 di maggio, lo staff tecnico e tutta la rosa dei giocatori di trasferiranno nell'isola di Albarella per 4 giorni di "preparazione speciale", allenamenti e relax, nel cuore del Delta del Po. La FEMI-CZ, title sponsor della squadra rodigina, che aveva promesso una cena per la fine della stagione regolare, ha preferito contribuire a questa iniziativa della Rugby Rovigo Delta assumendosi in carico parte delle spese. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

