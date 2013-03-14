PARTITA LA VENDITA ONLINE DEI BIGLIETTI PER LA GARA ZEBRE VS LEINSTER DI REGGIO EMILIA
di Redazione
14/03/2013
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected]
PARTITA LA VENDITA ONLINE DEI BIGLIETTI PER LA GARA ZEBRE VS LEINSTER DI REGGIO EMILIA. BERGAMASCO :”IL RUGBY E’ SOSTEGNO, ANCHE FUORI DAL
CAMPO”
Parma – Stamane è stata aperta ufficialmente la vendita online dei tagliandi per la partita di domenica 21 Aprile allo stadio Città del Tricolore
di Reggio Emilia. Alle ore 16 il Rugby sfiderà simbolicamente il terremoto dello scorso Maggio 2012 (
http://www.zebrerugby.eu/il-rabodirect-pro12-sbarca-a-reggio-emilia-il-21-aprile-il-rugby-contro-il-terremoto-con-zebre-vs-leinster/ ) in un evento
che ospiterà la gara tra Zebre Rugby e Leinster valida per il 21esimo turno della RaboDirect PRO12, il campionato celtico che racchiude le migliori
formazioni di Galles, Irlanda, Scozia ed Italia. Promotore dell’iniziativa che ha come finalità la raccolta fondi è CONAD Centro Nord, una delle
otto cooperative territoriali aderenti al Consorzio Nazionale Dettaglianti che opera in Italia nel mercato della grande distribuzione dal 1963. CONAD
Centro Nord, sponsor di maglia delle Zebre Rugby, svolge la propria attività commerciale proprio nelle zone colpite maggiormente dal sisma dello
scorso anno ( http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoti_dell%27Emilia_del_2012 ). Sul sito internet, tramite il call center e nei punti vendita
convenzionati del distributore ufficiale dei tagliandi, Tickeone, è possibile dunque acquistare i biglietti (
http://www.ticketone.it/zebre-vs-leinster-biglietti-reggio-emilia.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=927896%242775740&jumpIn=yTix&kuid=&hideArtist=true&from=erdetaila
), assicurarsi un posto a sedere nel bellissimo impianto reggiano e sostenere questa importante causa benefica per permettere la realizzazione di
interventi di rilievo nei Comuni colpiti dal terremoto.
A sostenere questo messaggio anche lo slogan scelto dagli organizzatori che campeggia sulla locandina ufficiale e nel video promozionale “PER
VINCERE QUESTA PARTITA L’IMPORTANTE E’ PARTECIPARE” : un invito a tutta la cittadinanza, gli sportivi ed i tifosi ovali a rendersi protagonisti
in prima persona in questa giornata storica dove nuovamente il tessuto sociale ed istituzionale unito dimostra la propria efficacia a scopo solidale.
Un evento assolutamente da non perdere sia per l’importanza internazionale della sfida tra la franchigia del Nord-Ovest italiano ed i campioni
d’Europa in carica, sia per il valore simbolico di unione e solidarietà verso le popolazioni colpite.
Guarda il video promozionale (clicca qui ( ))
Scarica la locandina dell’evento (clicca qui ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2013/03/BB_PartitadelCuore_poster-100x140.pdf ))
La locandina della sfida RUGBY contro TERREMOTO ha due testimonial: da una parte l’immagine simbolo del danno del sisma raffigurato nell’orologio
della Torre dei Modenesi di Finale Emilia (MO) ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2013/03/Torre-dei-Modenesi-Finale-Emilia.jpg ),
dall’altra uno dei simboli del rugby italiano, la terza linea delle Zebre e della Nazionale Italiana Mauro Bergamasco.
Il campione delle Zebre -93 presenze con la maglia azzurra- ha espresso a nome della squadra tutto il suo supporto a questa iniziativa invitando i
tifosi italiani a riempire gli spalti dello stadio Città del Tricolore :”Sono molto contento che nuovamente lo sport ed il rugby in particolare si
facciano promotori di un evento con finalità così importanti. A maggior ragione la mia squadra, le Zebre, è orgogliosa come nuova entità del
panorama ovale di avere come parte integrante l’incarnazione e la promozione dei valori di questo sport : il sostegno ne è un cardine in campo,
ancor più fuori dal campo verso le famiglie ed i territori colpiti dal terremoto. Invito dunque nuovamente tutti i tifosi a seguire il cammino delle
Zebre, con un forte motivo in più dato dalla fusione tra la passione per il rugby e questa raccolta fondi: seguite le Zebre a Reggio Emilia”.
I PREZZI DEI BIGLIETTI.
TRIBUNA - 15 €
ALTRI ORDINI DI POSTI - 10 €
UNDER 16 - 2 €
UNDER 3 – ingresso gratuito
I biglietti potranno essere acquistati :
attraverso il circuito Ticketone (sito internet (
http://www.ticketone.it/zebre-vs-leinster-biglietti-reggio-emilia.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=927896%242775740&jumpIn=yTix&kuid=&hideArtist=true&from=erdetaila
), call center, punti vendita abilitati),
presso i punti vendita CONAD (Superstore, Conad e Conad City) presenti nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in tutta la Lombardia (dal
15/3 al 14/4)
allo Stadio XXV Aprile di Parma in occasione delle partite casalinghe delle Zebre Rugby (per info: 0521/221168, [email protected] (
mailto:[email protected] ) ) del 22 Marzo contro gli Scarlets ( https://www.facebook.com/events/535153689856939/ ) e 29 Marzo contro Edinburgh
sempre alle ore 19
presso lo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia nelle occasioni comunicate sul sito www.reggianacalcio.it ( http://www.reggianacalcio.it ) (per
info: 0522/232574)
Redazione