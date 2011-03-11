&quot;PARTITA SPECIALE, MA NON PIU' IMPORTANTE DELLE A

Home Senza categoria "PARTITA SPECIALE, MA NON PIU' IMPORTANTE DELLE A

"PARTITA SPECIALE, MA NON PIU' IMPORTANTE DELLE A

di Redazione 11/03/2011

ITALIA U20 DOMANI A CALVISANO CONTRO LA FRANCIA: LA FORMAZIONE AZZURRINI IN DIRETTA ORE 19.00 SU RAI SPORT E STREAMING RAISPORT.RAI.IT Calvisano (BS) – Andrea Cavinato, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha annunciato oggi la formazione che domani sera affronterà la Francia allo Stadio San Michele di Calvisano (Brescia) nella quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni di categoria. L’incontro, in programma alle ore 19.00, verrà trasmesso in diretta da Rai Sport ed in streaming live sul portale dell’emittente di Stato, raisport.rai.it I giovani galletti sono ancora in corsa per la vittoria finale nel Torneo, con due vittorie convincenti in casa contro la Scozia (49-5) ed in trasferta con l’Irlanda (13-38) ed una sconfitta di misura (19-8) in casa della corazzata Inghilterra. “La Francia è una squadra estremamente performante, con una mischia solida e consistente e dei trequarti fisici e dalle grandi abilità individuali” spiega il tecnico degli Azzurrini Andrea Cavinato. “Noi dovremo affrontare la gara con la consapevolezza che sarà determinante rallentare il gioco dei nostri avversari per poter essere efficaci in difesa, senza concedere loro accelerazioni che potrebbero metterci in seria difficoltà”. Questa la formazione dell’Italia U20: 15 Matteo APPIANI (Cammi Calvisano)* 14 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* 13 Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* 12 Francesco MENON (Consiel Firenze 1931)* 11 Marco GENNARI (Rugby Parma) 10 Luca MORISI (Rugby Grande Milano)* 9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 8 Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio)* 7 Giacomo BRANCOLI (Livorno Rugby)* 6 Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* 5 Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* 4 Marco FUSER (Benetton Treviso)* 3 Piermaria LESO (Petrarca Padova)* - capitano 2 Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* 1 Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* a disposizione 16 Pietro CECCARELLI (Mantovani Lazio) 17 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* 18 Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)* 19 Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* 20 Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* 21 Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti)* 22 Cristian CERIONI (MPS Viadana) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

