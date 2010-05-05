Home Federazione Italiana Rugby Passacantando in finale under 20

di Redazione 05/05/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha designato l’arbitro aquilano Claudio Passacantando per la finale del Campionato Italiano Under 20 tra i campioni uscenti del Petrarca Padova e l’MPS Viadana, in programma sabato 8 maggio a Modena alle ore 16.00. Passacantando verrà assistito dai giudici di linea Domenico Sironi di Colleferro e Lorenzo Cirotti di Chieti. Quarto uomo Antonio Leccese di Chieti. Il match assegna il titolo di Campione d’Italia Juniores 2009/2010. Under 20 – Finale – Modena, 8 maggio 2010 – ore 16.00 PETRARCA PADOVA v MPS VIADANA arb. Passacantando (L’Aquila) g.d.l. Sironi (Colleferro), Cirotti (Chieti) quarto uomo: Leccese (Chieti)

