Passacantando in finale under 20

Redazione Avatar

di Redazione

05/05/2010

TITOLO
Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha designato l’arbitro aquilano Claudio Passacantando per la finale del Campionato Italiano Under 20 tra i campioni uscenti del Petrarca Padova e l’MPS Viadana, in programma sabato 8 maggio a Modena alle ore 16.00. Passacantando verrà assistito dai giudici di linea Domenico Sironi di Colleferro e Lorenzo Cirotti di Chieti. Quarto uomo Antonio Leccese di Chieti. Il match assegna il titolo di Campione d’Italia Juniores 2009/2010. Under 20 – Finale – Modena, 8 maggio 2010 – ore 16.00 PETRARCA PADOVA v MPS VIADANA arb. Passacantando (L’Aquila) g.d.l. Sironi (Colleferro), Cirotti (Chieti) quarto uomo: Leccese (Chieti)
Serie A: arbitri semifinali

Le foto della semifinale del Campionato Under 20 Petrarca vs Benetton

