di Redazione 27/06/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 135 del 27.06.2012 PAVAN NON E' CONFERMATO A ROVIGO Riccardo Pavan, il trequarti ala che nella passata stagione ha militato nelle fila della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta non viene confermato per la stagione 2012-2013. La Società, valutata la tiepida adesione del giocatore al progetto rossoblu a causa di situazioni di carattere soprattutto personale., ha ritenuto di non continuare il rapporto con lo stesso, preferendo puntare l'attenzione sui giovani locali ed eventualmente cercando un atleta che si riconosca nello spirito dei bersaglieri e che, nello stesso tempo, ambisca a vestire la maglia rossoblu, orgoglioso di rappresentare la tifoseria rodigina e la città tutta. A Riccardo Pavan va il doveroso ringraziamento per la professionalità dimostrata e l'augurio di una crescita umana e sportiva che lo porti a raggiungere i traguardi meritati. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

