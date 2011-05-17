Loading...

&quot;PENSO SOLO AI MONDIALI CON L'ITALIA&quot;

17/05/2011

[gallery] GOWER FA CHIAREZZA: “PENSO SOLO AI MONDIALI CON L’ITALIA” Parma – E’ tornato ad indossare l’azzurro della Nazionale per la prima volta questa mattina a Parma, in occasione del raduno della Nazionale inaugurato dalla notizia del rinnovo della main sponsorship con Cariparma, ma Craig Gower – mediano d’apertura dell’Italia operato in autunno al crociato anteriore del ginocchio destro - ha voluto subito fare in chiarezza e porre fine alle speculazioni dei mesi scorsi che lo volevano pronto a rientrare nella rugby league australiana prima della rassegna iridata di settembre ed ottobre in Nuova Zelanda: “Sono assolutamente concentrato sulle terapie e sul recupero dall’operazione al ginocchio – ha spiegato il numero dieci italoaustraliano – e l’unico mio obiettivo al momento è quello di disputare i Mondiali di settembre ed ottobre con la maglia dell’Italia, se le condizioni fisiche me lo permetteranno. Con il Bayonne sono in scadenza di contratto e lascio aperta ogni porta, dove andrò dopo ancora non è deciso ma, ripeto, la mia volontà è di giocare i Mondiali con la maglia azzurra."
