PER DOMENICA INDISPONIBILI REATO E DE MARCHI
di Redazione
20/03/2012
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 97 del 20.03.2012 PER DOMENICA INDISPONIBILI REATO E DE MARCHI In attesa della ripresa del campionato questa la situazione infortuni: Mahoney (per l'infortunio in area clavicolare) e Ferro (per distorsione a dito della mano destra) sosterranno allenamenti differenziati ed il loro impiego sarà deciso solo nel fine settimana. Ravalle, Wilson e Ciochina sono di nuovo disponibili, mentre non saranno disponibili per l'incontro di domenica prossima Tommaso Reato (la risonanza magnetica ha evidenziato lesione legamentosa che necessita di terapia riabilitativa) e Andrea De Marchi, affetto da borsite complicata da infezione. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
