di Redazione
07/04/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 87 del 07.04.2011 ROVIGO - L'AQUILA : PER GLI ABBONATI DELLA OVEST AREA RISERVATA NELLA TRIBUNA EST In occasione dell'incontro Femi-CZ Rugby Rovigo Delta - L'Aquila Rugby 1936, di sabato prossimo, ore 16,00, gli abbonati della tribuna Ovest (chiusa per lavori) avranno a disposizione degli spazi riservati nella tribuna Est. Si ricorda che sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita, dalle ore 10 alle ore 12 di sabato, alla biglietteria di viale Alfieri accanto all'ingresso della Tribuna Ovest (Dino Lanzoni). La biglietteria della Tribuna Est aprirà alle ore 15.00 (un'ora prima dell'inizio dell'incontro). Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
