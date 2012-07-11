PER L'ITALIA FEMMINILE DUE VITTORIE ED UNA SCONFITTA
di Redazione
11/07/2012
Roma, 11 luglio 2012 QUALIFICAZIONI MONDIALI UNIVERSITARI: PER L'ITALIA FEMMINILE DUE VITTORIE ED UNA SCONFITTA Roma - Inizia con una vittoria perentoria contro il Canada (17-0), grazie a due mete di Sara Barattin (una trasformata dalla stessa giocatrice) ed una di Sofia Stefan, l'avventura della Nazionale Universitaria ai Mondiali in svolgimento a Brive (Francia). Ancora una meta messa a segno dalla Barattin ed una da Michela Sillari nel secondo match contro il Belgio vinto dalle Azzurre 10 a 7, prima di subire una battuta d'arresto contro la Francia che si impone 29 a 0. Al termine della fase di qualificazione ai quarti di finale in programma domani, le francesi sono prime della poule "E", seguite dalle Azzurre. "La squadra è un mix di esperienza e novità, così come ci ha abituati da tre anni a questa parte Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico delle Nazionali Femminili" – spiega Maria Cristina Tonna, Team Manager azzurra - "Per le ragazze alla prima convocazione questa è un'ulteriore grande opportunità di fare esperienza in questa disciplina che sta prendendo sempre più piede, soprattutto nel mondo femminile del rugby. Il mio grande rammarico rimane la mancata qualificazione ai Mondiali Seven del prossimo anno ma sono anche certa che abbiamo dato il massimo. Dobbiamo continuare a lavorare ancora con più veemenza!" LE UNIVERSITARIE AZZURRE Sara BARATTIN (RUGBY CASALE) Anna BARBANTI (MUSTANG RUGBY PESARO) Chiara D'APICE (US RUGBY BENEVENTO) Marta FERRARI (RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) Manuela FURLAN (BENETTON RUGBY TREVISO) Elisa GIORDANO (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Giulia GRASSO (RED&BLU RUGBY) Mirjam KELLER (RUGBY PERUGIA RAGAZZE) Michela SILLARI (RUGBY COLORNO) Sofia STEFAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Claudia TEDESCHI (RED&BLU RUGBY) Cecilia ZUBLENA (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY) Tutte le informazioni sul torneo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, www.wuc-rugbybrive2012.com
