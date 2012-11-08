Loading...

PER LUKE UN INTERVENTO RIUSCITO

08/11/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 49 del 08.11.2012

 

PER LUKE UN INTERVENTO RIUSCITO

 

LuKe Mahoney è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura allo zigomo. Loperazione non ha presentato sorprese e tutto volge al meglio senza alcuna riserva. Il giocatore dovrà evitare ogni tipo di attività per quattro-cinque settimane per poi fare un graduale ritorno in campo al fine di recuperare la forma fisica.

Gli esami diagnostici eseguiti a Gatto hanno evidenziato un lieve stiramento al retto femorale. Per facilitare il suo pieno recupero, già per il successivo incontro con il Viadana, domenica, contro il Reggio, sarà cautelativamente a riposo.

A Rayno Gerber è stato tolto il gesso ed applicato un tutore meno costrittivo. Il giocatore rispetta i tempi previsti per il recupero e nel frattempo, nei limiti della limitata mobilità, si sottopone ad esercizi di mantenimento della muscolatura.

 

