&quot;PERICOLOSO SOTTOVALUTARE I CROCIATI&quot;

di Redazione 25/10/2012

CAVINATO: "PERICOLOSO SOTTOVALUTARE I CROCIATI" “Sulla carta quella di sabato contro i Crociati è sicuramente una partita, in cui tutti pensano che il Parma, da ultima in classifica, sia una squadra facilmente battibile per il Cammi. Ma non è assolutamente così”. Andrea Cavinato allenatore del Rugby Calvisano, non prende sotto gamba i Crociati, che verranno al Peroni Stadium da ultimi della classe, ma con tanta voglia di far bene. “Non sarà facile per tre motivi: il primo è che le squadre, che non hanno niente da perdere, vengono a giocare con la testa più serena e la volontà di dimostrare, che quello di fanalino di coda non è il loro posto” e Cavinato condivide quest’idea, non sottovalutando affatto il Parma; “il secondo problema è che i Crociati hanno una difesa molto simile a quella del Bucharest Wolves, che il Cammi ha incontrato sabato scorso in Amlin Cup; infine il rugby Calvisano viene da due partite di Coppa, dove si è confrontata con un livello di gioco molto più alto di quello del Campionato italiano, e deve ora riuscire a mantenere le stesse concentrazione e determinazione messe in campo contro l’Agen soprattutto, e riportare la stessa intensità, cosa che non è mai facile”. Questi i quindici che Cavinato manderà in campo sabato alle 16.00: Appiani, De Jager, Vilk, Castello, Visentin, Marcato, Picone, Vunisa, Cicchinelli, Erasmus, Beccaris, Hehea, Coletti, Ferraro, Gavazzi a disp. Lovotti, Morelli, Violi, Gerosa/Andreotti, Brancoli/Salvetti, Palazzani, Griffen, Berne. Infortunati: Costanzo, Scarsini, Susio, Scanderla, Zdrilich, Canavosio, Frapporti

