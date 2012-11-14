Loading...

PERMIT PLAYERS ZEBRE V ULSTER

Redazione

di Redazione

14/11/2012

ATTIVITA’ COLLATERALI – CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v NUOVA ZELANDA Cari colleghi, di seguito inviamo un riepilogo dei principali incontro con la stampa e delle attività collaterali che precederanno il Cariparma Test Match Italia v Nuova Zelanda di sabato 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Mercoledì 14.11 ore 10.30 - Lo Cicero incontra la prima classe del Liceo Sportivo del CONI c/o l'aula del CPO "Giulio Onesti" di Roma ore 11.30 - Mirco Bergamasco e Ma'a Nonu presentano alla stampa il sistema "MiCoach" di Adidas c/o il Futbol Club Roma ore 11.30 - rappresentanza della Squadra Nazionale partecipa al lancio del libro di Giacomo Mazzocchi “Gli Eroi siamo noi – Storie di rugby, di vita, di 6 Nazioni” c/o Circolo Aniene ore 16.00 - Castrogiovanni, Parisse, Mauro e Mirco Bergamasco, Favaro partecipano ad attivazione sponsorship Adidas presso Via del Corso ore 16.30 - Lo Cicero e Luke McLean presenziano allo store Eden Park di Roma-Cinecittà ore 17.00 - Barbieri, Benvenuti, Sgarbi e Gori partecipano alla sessione autografi in negozio Cisalfa Sport - Via del Foro Italico 501 Giovedì 15.11 ore 8.00 - conferenza stampa All Blacks, annuncio formazione v Italia c/o Hotel Parco dei Principi ore 13.00 - conferenza stampa Squadra Nazionale, annuncio formazione v All Blacks c/o CPO Giulio Onesti ore 13.30 - mixed zone Italia - giocatori titolari v All Blacks a disposizione per interviste Venerdì 16.11 ore 11.00 - Captain's run Italia c/o Stadio Olimpico - aperto ai media primi 15' ore 11.45 - Presidente FIR Alfredo Gavazzi, Presidente Eden Park Frank Mesnel, Manager e Capitano Italia partecipano a conferenza stampa di presentazione della partnership FIR/Eden Park c/o Area Hospitality Stadio Olimpico di Roma ore 12.00 - Conferenza stampa pre-partita Capitano Italia c/o Area Hospitality Stadio Olimpico di Roma ore 12.15 – Presentazione del libro “Props” di Francesco Volpe c/o Area Hospitality c/o Area Hospitality ore 15.00 - Captain's run All Blacks c/o Stadio Olimpico - aperto alla stampa a fine sessione - seguono interviste a bordocampo con il capitano degli All Blacks ore 19.00 - Incontro "The Wall of Fame" c/o Ex Granaio Borghese, Artena (RM) - a cura del "Museo del Rugby"
comunicato petrarca rugby

DEFINITE DATE ED ORARI DELLA RABODIRECT PRO12 FINO AL TURNO 19

