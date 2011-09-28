Home Senza categoria peroni ai mondiali di rugbu

peroni ai mondiali di rugbu

di Redazione 28/09/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA-STATI UNITI: SU DEEJAY TV E TUTTORUGBY.IT UN "TERZO TEMPO" LUNGO UN GIORNO Un lunghissimo "Terzo Tempo", cominciato all'ora di pranzo per le vie di Nelson, proseguito fuori dal Trafalgar Park prima di Italia-Stati Uniti e concluso a notte fonda dentro (ma anche fuori) i locali della città che, dopo avere ospitato il quartier generale della Nazionale italiana di rugby per 27 giorni, ieri mattina ha salutato gli azzurri. Tutto il colore che ha fatto da contorno al terzo impegno dell'Italia nella prima fase della rassegna iridata neozelandese, sarà al centro della pillola di oggi di "Terzo Tempo", l'appuntamento quotidiano con il quale Peroni, la birra del rugby e storico partner della Federazione italiana, attraverso Deejay Tv (ore 13.40) e Tuttorugby.it tiene aggiornati i tifosi italiani su tutto quello che circonda la spedizione iridata della Nazionale di rugby in Nuova Zelanda. La lunga attesa per il calcio d'inizio è stata condivisa dai tifosi delle due squadre: un trionfo di tricolori e bandiere stelle-e-strisce e, ovviamente, immancabile, la birra. Come in ogni "Terzo Tempo" che si rispetti. E' proprio questo il messaggio: il Terzo Tempo non si celebra solo alla fine della partita, ma rappresenta ogni momento attraverso il quale tutti i tifosi condividono valori e passioni. E poco conta che la vittoria vada all'Italia, perché alla fine la festa è di tutti, con i tifosi americani entusiasti come gli italiani vittoriosi. E nelle prossime pillole, "Terzo Tempo" regalerà ai tifosi rimasti in Italia le immagini della partenza degli azzurri da Nelson e l'arrivo a Dunedin, dove si comincia a preparare la partita dei sogni, quella di domenica contro l'Irlanda che potrebbe regalare agli azzurri la qualificazione ai quarti di finale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp