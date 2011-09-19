Home Senza categoria Peroni ai Mondiali di rugby

Peroni ai Mondiali di rugby

di Redazione 19/09/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] "TERZO TEMPO" SCENDE IN CAMPO CON GLI AZZURRI: LE IMMAGINI DELL'ALLENAMENTO In campo con la Nazionale italiana di rugby per tutto un allenamento intero: è la straordinaria opportunità che "Terzo Tempo" di Deejay Tv offre ai suoi telespettatori. Nella pillola quotidiana in onda domani alle ore 13.40, sarà infatti possibile seguire praticamente da dentro al campo una delle ultime sessioni tenute dagli azzurri a Nelson prima della partita contro la Russia, secondo impegno della rassegna iridata neozelandese. "L'allenamento collettivo è molto duro, soprattutto dal punto di vista degli impatti", spiega il centro trevigiano Tommaso Benvenuti. Parole e immagini, in questo caso straordinarie, che ormai da più di due settimane permettono ai tifosi italiani di seguire anche da lontano ogni aspetto dell'avventura della Nazionale di rugby. Le pillole quotidiane di Deejay Tv, gli occhi ai quali si è affidata Peroni, storico partner della Federazione italiana rugby, rappresentano la maniera più originale per affiancare passo dopo passo l'avventura degli azzurri in terra neozelandese. E' proprio questo lo scopo di "Terzo Tempo": sfruttare il viaggio in Nuova Zelanda della Nazionale italiana per cercare di scoprire cosa unisce la cultura di un paese così lontano e il rugby, un racconto che attraversa valori e passioni, da sempre il cuore pulsante del messaggio che Peroni veicola attraverso questo sport. "A questo punto, dopo la sconfitta con l'Austrlia, non abbiamo diritto all'errore", avverte Mirco Bergamasco. "Le partite contro Russia e Stati Uniti - dice invece il tallonatore campano Tommaso D'Apice - sono le più importanti del nostro Mondiale, poi l'ultima con l'Irlanda sarà uno scontro all'ultimo sangue". Sul sito Tuttorugby.it, invece, sarà possibile ascoltare le parole del videoanalyst azzurro David Fonzi: il modo migliore per capire come gli azzurri hanno preparato la partita contro un avversario semi-sconosciuto come la Russia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp