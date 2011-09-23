Home Senza categoria peroni ai mondiali di rugby

di Redazione 23/09/2011

[gallery] PERONI E DEEJAY TV: IL "TERZO TEMPO" CHE PIACE AGLI AZZURRI Gori: "Non capita spesso di vedere il rugby raccontato in maniera così originale" La bellissima vittoria dell'Italia sulla Russia vissuta dalla parte dei tifosi presenti martedì sera al Trafalgar Park di Nelson. E' il piatto che verrà servito oggi agli appassionati di rugby che giornalmente riescono a seguire l'avventura iridata della Nazionale in terza neozelandese grazie a "Terzo Tempo", la pillola quotidiana di Deejay Tv (ore 13.40), lo sguardo che Peroni, storico partner della Federazione italiana rugby, ha lanciato per seguire passo dopo passo e in maniera originale la spedizione azzurra. Un tripudio di tricolori, una vera e propria festa, che ha animato prima lo stadio e poi le vie più centrali di Nelson, la sede del quartier generale della Nazionale italiana. "Ho visto i video e li ho trovati molto, molto belli", dice Edoardo 'Ugo' Gori, mediano di mischia azzurro, in campo e a segno con una meta con la Russia. Gli azzurri, infatti, che sin dai primi giorni in Nuova Zelanda hanno subito familiarizzato con la troupe di Deejay Tv, nei loro pochi spazi liberi riescono spesso anche a dare un'occhiata alle puntate di "Terzo Tempo". E Gori ne è rimasto particolarmente colpito: "Le immagini in particolare sono fatte molto bene. Non mi è capitato tante volte di poter vedere il rugby raccontato in una maniera così originale".

