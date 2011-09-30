Home Senza categoria peroni ai mondiali di rugby

peroni ai mondiali di rugby

di Redazione 30/09/2011

[gallery] ITALIA-IRLANDA: GRAZIE A "TERZO TEMPO" SU DEEJAY TV VIVE LA GRANDE ATTESA La Nazionale italiana di rugby all'appuntamento con la storia. La grande attesa per la partita di domani contro l'Irlanda a Dunedin, decisiva per la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridasta neozelandese, vivrà domani (ore 13.45) su Deejay Tv grazie alla maxi-pillola da 12 minuti di "Terzo Tempo", l'appuntamento quotidiano con il quale Peroni, la birra del rugby e storico partner della Federazione italiana, tiene aggiornati i tifosi italiani su tutto quello che circonda la spedizione azzurra in Nuova Zelanda. E l'attesa riguarda proprio tutti: dalle immagini del bellissimo e modernissimo Otago Stadium completamente vuoto, all'annuncio della formazione azzurra, alle parole del c.t. Nick Mallett. "Se questo gruppo sarà unito in campo come lo è fuori, se avremo un po' di fortuna, domenica potremo battere l'Irlanda, come abbiamo fatto con la Francia", dice Mallett. Il "Terzo Tempo" di Deejay Tv sabato offrirà ai tifosi italiani le immagini della partenza degli azzurri da Nelson, il saluto della città che per oltre due settimane li ha ospitati, l'arrivo a Dunedin e gli ultimi allenamenti prima del match contro l'Irlanda.

