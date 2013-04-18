Home PETRARCA A PRATO A CACCIA DI PUNTI IN TRASFERTA

PETRARCA A PRATO A CACCIA DI PUNTI IN TRASFERTA

di Redazione 18/04/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA A PRATO A CACCIA DI PUNTI IN TRASFERTA



Tre giornate al termine della stagione regolare del campionato di Eccellenza di rugby, e il Petrarca è atteso dalla difficile trasferta a Prato

contro Estra I Cavalieri, in programma sabato 20 aprile alle ore 16 (arbitro Passacantando de L'Aquila).



Il tecnico padovano Andrea Moretti: "Sappiamo che sarà una partita difficile, soprattutto per come Prato ha giocato a Viadana e perso all'ultimo

secondo. È una squadra che ha tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto. Per loro questo match è importante per finire almeno in seconda

posizione la stagione regolare e, per questo non faranno sconti a nessuno. Il Petrarca deve andare a Prato con lo stesso atteggiamento e convinzione

che ha dimostrato a Calvisano due settimane fa, la convinzione di chi sa che riducendo al minimo gli errori può giocarsi la vittoria.

Prato ha una coppia di centri di ottima presenza fisica e imprevedibilità e altri due giocatori che possono mettere in crisi qualsiasi difesa se gli

viene lasciato spazio. Considerando le previsioni meteorologiche forse sarà una gara più chiusa rispetto alle ultime disputate dalle due squadre".

La probabile formazione: Bortolussi, Bettin, Chillon, Bertetti, Innocenti, Menniti-Ippolito, Billot, Conforti, Targa, Holmes, Mathers, Tveraga,

Mercanti, Gega, Leso.

Panchina da definire dopo l'ultimo allenamento di venerdì







Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Redazione