PETRARCA A PRATO A CACCIA DI PUNTI IN TRASFERTA
di Redazione
18/04/2013
Tre giornate al termine della stagione regolare del campionato di Eccellenza di rugby, e il Petrarca è atteso dalla difficile trasferta a Prato
contro Estra I Cavalieri, in programma sabato 20 aprile alle ore 16 (arbitro Passacantando de L'Aquila).
Il tecnico padovano Andrea Moretti: "Sappiamo che sarà una partita difficile, soprattutto per come Prato ha giocato a Viadana e perso all'ultimo
secondo. È una squadra che ha tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto. Per loro questo match è importante per finire almeno in seconda
posizione la stagione regolare e, per questo non faranno sconti a nessuno. Il Petrarca deve andare a Prato con lo stesso atteggiamento e convinzione
che ha dimostrato a Calvisano due settimane fa, la convinzione di chi sa che riducendo al minimo gli errori può giocarsi la vittoria.
Prato ha una coppia di centri di ottima presenza fisica e imprevedibilità e altri due giocatori che possono mettere in crisi qualsiasi difesa se gli
viene lasciato spazio. Considerando le previsioni meteorologiche forse sarà una gara più chiusa rispetto alle ultime disputate dalle due squadre".
La probabile formazione: Bortolussi, Bettin, Chillon, Bertetti, Innocenti, Menniti-Ippolito, Billot, Conforti, Targa, Holmes, Mathers, Tveraga,
Mercanti, Gega, Leso.
Panchina da definire dopo l'ultimo allenamento di venerdì
