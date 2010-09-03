Home Fotografi Petrarca al "Torneo Pedrini"

Petrarca al "Torneo Pedrini"

di Redazione 03/09/2010

C'è anche il Petrarca alla quarta edizione del Torneo Adriano Pedrini, in programma domani, SABATO 4 SETTEMBRE, allo stadio di via Martiri di Villamarzana (RO), ed è la prima partecipazione per i bianconeri. Sei le squadre, suddivise in due gironi. Il Petrarca se la vedrà con Zhermack Badia (squadra di A1) e Modena (A2), mentre nell'altro gruppo ci sono delta Rovigo, Fiamme Oro (A1) e Cus Verona (A1). In programma (a partire dalle 16) due partite di qualificazione da 40 minuti ciascuna (20+20), e una finale per il terzo o per il primo posto di altri 40 minuti. In totale 120 minuti diluiti nel corso del pomeriggio. Il Petrarca sarà impegnato alle 16 contro il Modena, alle 17.30 con il Badia. “Abbiamo ancora qualche giocatore alle prese con leggeri problemi muscolari, e non penso che li rischieremo”, anticipa il tecnico Pasquale Presutti. “E' comunque l'ultima occasione per testare il gruppo prima del campionato, veniamo da una bellissima settimana di ritiro a baia Domizia, dove c'è stata la possibilità di allenarci molto, di divertirci, e di compattare il gruppo. Davvero un'esperienza eccellente”. Al debutto da capitano Nicola Bezzati, investito ufficialmente della carica proprio a Baia Domizia. I giocatori in forse sono, tra gli altri, Walsh, Alberto Chillon, Gatto, Kingi. La formazione di partenza dovrebbe essere: Bortolussi, Spragg, Bertetti, Chillon Alessandro, Borgato, Favaretto, Babetto, Ansell, Sarto, Bezzati, Tveraga, Sutto, Caporello, Repetto, Fazzari. Una decina gli atleti in panchina, tra cui Gega, Chistolini, Targa, Galatro, Palmer, Sanchez, Innocenti, Dal Corso, Barbini, Acuna, Faggiotto. (comunicato Petrarca Rugby)

