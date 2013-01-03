Loading...

PETRARCA, IL XV PER IL BIG-MATCH CON VIADANA

03/01/2013

PETRARCA, IL XV PER IL BIG-MATCH CON VIADANA
Dopo la pausa di Capodanno il Petrarca riprende il campionato di Eccellenza
con la sfida di sabato 5 GENNAIO, che vedrà i bianconeri opposti alla
capolista Viadana. Il match si disputerà alle 15 al “Centro Geremia” della
Guizza, arbitro Passacantando de L’Aquila.
“È un'altra partita di livello per noi, che ci darà la possibilità di
confrontarci contro una delle sicure pretendenti allo scudetto. Il Viadana ha
vinto un derby importante contro Calvisano, segnando tre mete di ottima
fattura, e difendendosi con organizzazione e presenza fisica dalla rimonta
degli avversari. Per questo sarà un incontro che ci metterà alla prova sia in
attacco che in difesa. Non potremo più permetterci partenze come quella contro
Prato, con il risultato già deciso praticamente dopo soli 25 minuti. Ci sarà
grande scontro nelle fasi statiche e dovremmo porre molta attenzione in difesa,
con più possesso in attacco per poter vincere davanti al nostro pubblico. I
ragazzi stanno bene e vogliono sicuramente riscattare l'ultimo passo falso
contro i Cavalieri”.
La formazione annunciata del Petrarca: Bortolussi, Morsellino, Chillon,
Bertetti, Innocenti, Menniti-Ippolito, Travagli, Ansell, Sarto, Targa, Mathers,
Giusti, Leso, Gega, Novak. A disp.: Caporello, Mercanti, D’Agostino, Tveraga,
Conforti, Billot, Sanchez, Bellini/Bettin.



