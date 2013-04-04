PETRARCA, IL XV PER LA TRASFERTA DI CALVISANO
di Redazione
04/04/2013
PETRARCA, IL XV PER LA TRASFERTA DI CALVISANO
Settima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza di rugby, e il
Petrarca affronta sabato 6 aprile (ore 16, arbitro Mancini di Frascati) in
trasferta il Cammi Calvisano, secondo in classifica (il Petrarca è quarto) con
dodici punti di vantaggio sui bianconeri.
“E' il primo degli scontri diretti con le squadre che puntano ai play-off”,
spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “per vedere a che livello siamo
dopo otto mesi di campionato. Calvisano è seconda, ha uno dei migliori attacchi
dell'Eccellenza, è una squadra di esperienza che ha mostrato a Mogliano quanto
sia cinica quando si presentano delle opportunità. Quello che deve fare il
Petrarca è andare a Calvisano a giocarsi la partita senza tatticismi, ma con lo
stesso spirito che ci ha contraddistinto fino ad oggi: passione, entusiasmo e
intensità”.
Quanto alla formazione, Moretti e Salvan scioglieranno gli ultimi dubbi solo
dopo l'allenamento di rifinitura di domani mattina. Intanto ecco la lista dei
convocati: Ansell, Bellini, Bertetti, Bettin, Billot, Bortolussi, Caporello,
Conforti, Damiano, Favaro, Francescato, Furia, Gega, Giusti, Holmes, Innocenti,
Leso, Menniti-Ippolito, Morsellino, Novak, Mathers, Sanchez, Sarto, Targa,
Travagli, Tveraga
Redazione