PETRARCA, IL XV PER LA TRASFERTA DI SAN DONA'
di Redazione
22/03/2013
www.federugby.it ( http://federugby.it/index.php )
Nazionali Azzurre ( http://federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
Inviato da: Ufficio Stampa Petrarca Padova
PETRARCA, IL XV PER LA TRASFERTA DI SAN DONA'
Impegno di campionato in trasferta per il Petrarca, che SABATO 23 marzo (ore
15, arbitro Traversi di Rovigo) affronta l'M-Three San Donà nella
quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza.
"Veniamo da una settimana di riposo che ha permesso di ricaricare le batterie
in vista del rush finale di campionato", spiega il tecnico del Petrarca Andrea
Moretti. "I ragazzi hanno lavorato duramente per prepararsi a questa partita
che come quella precedente e le prossime saranno per noi sfide fondamentali da
vincere per mantenere alte le possibilità di accedere ai playoff. San Donà è
una squadra molto orgogliosa e dal punto di vista rugbystico con una sua
precisa identità. Nelle ultime due partite complice una salvezza oramai
raggiunta sta giocando un rugby positivo e molto fisico. E' migliorata molto
nel possesso di palla e nella sua riorganizzazione difensiva, ha avanti potenti
e molto organizzati, sopratutto in rimessa laterale, dove ci ha già segnato
quattro mete
negli ultimi tre incontri disputati. Il Petrarca dovrà sicuramente fare una
partita molto disciplinata sia dal punto di vista rugbystico che del
comportamento, senza dimenticare mai che sopratutto a San Donà sarà una
battaglia dura fino all'ultimo minuto". La probabile formazione del Petrarca:
Bellini, Innocenti, Chillon, Bertetti, Favaro, Menniti, Billot, Sarto, Holmes,
Targa, Mathers, Giusti, Leso, Gega, Mercanti. A disp.: Caporello, Damiano,
D'Agostino, Tveraga, Conforti, Francescato, Sanchez, Bortolussi
Petrarca Padova - Ufficio Stampa
Federico Fusetti
Mob. +39.348.4091112
@ [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.petrarcarugby.it ( http://www.petrarcarugby.it/ )
Nazionali Azzurre ( http://federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
Inviato da: Ufficio Stampa Petrarca Padova
PETRARCA, IL XV PER LA TRASFERTA DI SAN DONA'
Impegno di campionato in trasferta per il Petrarca, che SABATO 23 marzo (ore
15, arbitro Traversi di Rovigo) affronta l'M-Three San Donà nella
quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza.
"Veniamo da una settimana di riposo che ha permesso di ricaricare le batterie
in vista del rush finale di campionato", spiega il tecnico del Petrarca Andrea
Moretti. "I ragazzi hanno lavorato duramente per prepararsi a questa partita
che come quella precedente e le prossime saranno per noi sfide fondamentali da
vincere per mantenere alte le possibilità di accedere ai playoff. San Donà è
una squadra molto orgogliosa e dal punto di vista rugbystico con una sua
precisa identità. Nelle ultime due partite complice una salvezza oramai
raggiunta sta giocando un rugby positivo e molto fisico. E' migliorata molto
nel possesso di palla e nella sua riorganizzazione difensiva, ha avanti potenti
e molto organizzati, sopratutto in rimessa laterale, dove ci ha già segnato
quattro mete
negli ultimi tre incontri disputati. Il Petrarca dovrà sicuramente fare una
partita molto disciplinata sia dal punto di vista rugbystico che del
comportamento, senza dimenticare mai che sopratutto a San Donà sarà una
battaglia dura fino all'ultimo minuto". La probabile formazione del Petrarca:
Bellini, Innocenti, Chillon, Bertetti, Favaro, Menniti, Billot, Sarto, Holmes,
Targa, Mathers, Giusti, Leso, Gega, Mercanti. A disp.: Caporello, Damiano,
D'Agostino, Tveraga, Conforti, Francescato, Sanchez, Bortolussi
Petrarca Padova - Ufficio Stampa
Federico Fusetti
Mob. +39.348.4091112
@ [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.petrarcarugby.it ( http://www.petrarcarugby.it/ )
Articolo Precedente
M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER LA GARA INTERNA CON PADOVA
Articolo Successivo
RUGBY VIADANA, LA FORMAZIONE CHE AFFRONTERA' L'AQUILA
Redazione