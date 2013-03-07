Loading...

PETRARCA PADOVA, FATTO IL XV PER IL MATCH CON L'AQUILA

Redazione Avatar

di Redazione

07/03/2013

inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista

PETRARCA PADOVA, FATTO IL XV PER IL MATCH CON L'AQUILA

Quindicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il Petrarca ospita SABATO 9 MARZO al “Centro Geremia” della Guizza (ore 15, arbitro Boaretto
di Frassinelle) L'Aquila.
“Come ho detto ai ragazzi”, spiega il tecnico bianconero Andrea Moretti, “il derby con Rovigo è finito con il fischio dell'arbitro. Non
possiamo assolutamente pensare al passato, dobbiamo concentrarci invece sulla partita altrettanto importante con L'Aquila in casa, partita che
vogliamo fare nostra a tutti i costi, e che presenta sicuramente delle difficoltà. Una rappresentata da L'Aquila, che sta giocando per non
retrocedere e che verrà a Padova con il
coltello tra i denti. La seconda dalle condizioni climatiche avverse e dal campo, certamente pesante. Condizioni che non ci consentiranno di
sviluppare il gioco che vorremmo. Dovremo essere molto bravi e efficaci sia in fase di
conquista che nel mantenimento del possesso, e come abbiamo fatto a Rovigo, specialmente nel primo tempo, effettuare un gioco al piede efficace. Non
voglio che nessuno parli di cinque punti: prima dobbiamo pensare a vincere la partita, massimo rispetto per l'avversario, una delle società che hanno
fatto la storia del rugby italiano”.

La formazione annunciata del Petrarca: Bellini, Ziegler, Chillon, Sanchez, Favaro, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Mathers, Giusti,
D'Agostino, Damiano, Caporello.
A disp.: Furia, Gega, Leso, Tveraga, Bezzati, Francescato, Bertetti, Bortolussi.

Ufficio Stampa Petrarca Padova
[email protected] ( mailto:[email protected] )




