Home PETRARCA PADOVA, LA FORMAZIONE PER IL DERBY DI DOMENICA

PETRARCA PADOVA, LA FORMAZIONE PER IL DERBY DI DOMENICA

di Redazione 05/10/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA PADOVA, IL XV PER LA TRASFERTA DI ROMA CONTRO FIAMME ORO Andrea Moretti, tecnico del Petrarca Padova, ha annunciato la formazione per la seconda giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza: "É la nostra prima trasferta, per giunta lunga, e quindi sarà una gara delicata. Le Fiamme Oro hanno disputato un'ottima prova a Calvisano, quindi mi aspetto una partita difficile. Inoltre ci sarà anche un pó di amarcord per la presenza sulla panchina delle Fiamme Oro, al Petrarca fino allo scorso anno. Aggiungiamoci la inaugurazione della loro club house, evento che ci onora avvenga proprio in occasione della nostra presenza, e otteniamo la conferma che dobbiamo prestare la massima attenzione alla partita". Probabile formazione del Petrarca: Bortolussi; Innocenti, Chillon, Sanchez, Morsellino; Menniti Ippolito, Travagli; Ansell, Conforti, Targa; Mathers, Tveraga; Leso, Gega, Novak a disposizione: Caporello, Damiano, D'Agostino, Giusti, Sarto, Favaretto, Francescato, Bertetti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Redazione