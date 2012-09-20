Loading...

PETRARCA PADOVA, MORETTI SCEGLIE IL SUO PRIMO XV

Redazione Avatar

di Redazione

20/09/2012

Andrea Moretti, tecnico del Petrarca Padova, ha annunciato la formazione per la prima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario sabato 22 settembre alle ore 16.00 al “Memo Geremia” contro il Rugby Reggio: Bortolussi; Innocenti, Chillon, Sanchez, Morsellino; Menniti Ippolito, Travagli; Ansell, Conforti, Targa; Mathers, Tveraga; Leso, Gega, Novak a disposizione: Caporello, Damiano, D'Agostino, Giusti, Sarto, Favaretto, Francescato, Bertetti
