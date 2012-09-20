PETRARCA PADOVA, MORETTI SCEGLIE IL SUO PRIMO XV
di Redazione
20/09/2012
Andrea Moretti, tecnico del Petrarca Padova, ha annunciato la formazione per la prima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario sabato 22 settembre alle ore 16.00 al “Memo Geremia” contro il Rugby Reggio: Bortolussi; Innocenti, Chillon, Sanchez, Morsellino; Menniti Ippolito, Travagli; Ansell, Conforti, Targa; Mathers, Tveraga; Leso, Gega, Novak a disposizione: Caporello, Damiano, D'Agostino, Giusti, Sarto, Favaretto, Francescato, Bertetti
