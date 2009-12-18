Piacenza Rugby vs Rugby Banco di Brescia

Serie A - Girone A - XI giornata – 20.12.09 - ore 14.30 Piacenza Rugby v Rugby Banco di Brescia, arb Cusano (Vicenza) Il Rugby Banco di Brescia conclude il girone di andata sul campo del Piacenza Rugby. La compagine emiliana precede di una sola posizione i bianco azzurri ed è, nella migliore delle possibilità, raggiungibile. L'obiettivo di tutta la squadra è riuscire a fare un passo avanti in classifica per poi avere la possibilità, grazie alla pausa per le festività, di affinare e sviluppare il gioco. Il Brescia ha dato chiari segni di miglioramento anche se non è stato possibile capitalizzare a pieno gli sforzi come spiega il coach Jean Luc Sans: "Questa settimana ci siamo allenati 4 volte e stasera faremo la quinta sessione, tutti i ragazzi partecipano con entusiasmo e impegno; grazia al recupero di diversi giocatori abbiamo anche potuto provare 15 contro 15. Stiamo lavorando bene ed anche gli inserimenti di alcuni nuovi giocatori sono positivi. Per domenica ho il "lusso" di poter scegliere da una rosa sufficientemente ampia. Il Piacenza può essere alla nostra portata se riusciamo a giocare come possiamo, mi aspetto un bel regalo di Natale dalla squadra". Tutti i bianco azzurri ci tengono molto a fare (e farsi) questo regalo come afferma Nicola Gatta: "Ci siamo, credo che possa essere la domenica giusta. Il nostro gioco sta crescendo molto e stiamo trovando un ottimo amalgama. Gli allenamenti sono buoni, a parte il freddo, siamo molto affiatati e vogliamo fortemente fare bene e ottenere risultati. Siamo consapevoli del netto miglioramento nel gioco più fluido e dinamico ma dobbiamo riuscire a partire concentrati dal primo minuto ed evitare gli errori che ci sono costati i molti punti persi fino ad ora. Stiamo provando nuove soluzioni tecniche e tutti ci stiamo impegnando a fondo. Penso sia, finalmente, il momento giusto per portare a casa un buon risultato, anche per passare delle feste più gioiose". Questi i convocati da Sans in attesa dell'allenamento di questa sera. Domani sarà pubblicata la possibile formazione: N°1- Pilone sn: Bergamini N°2 - Tallonatore: Gatta / Anselmi N°3 - Pilone dx: Castiglia / Peveroni N°4 - Seconda linea sn: Paleari / Del Bono N°5 - Seconda linea dx: Pola N°6 - Terza linea sn: Gandolfi N°7 - Terza Linea dx: Cerri / Xhanari N°8 - Terza Linea c: Cuello / Gussago N°9 - Mediano di mischia: Bosio / Freddi N°10 - Mediano apertura: Prezioso / Masgoutire A. N°11 - 3/4 Ala sn: Cenerini / Quaranta N°12 - 3/4 Centro: Chiappini / Federzoni N°13 - 3/4 Centro: Tamburri N°14 - 2/4 Ala dx: Secchi Villa N°15 - Estremo: Mastrocola Il Rugby Banco di Brescia augura a tutti un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo e vi invita alla tradizionale "Partita di Natale 2009", giovedì 24 dicembre alle ore 14,30 allo stadio Invernici, occasione per scambiarci gli auguri e brindare insieme. Tutte le domeniche si può seguire il Rugby Banco di Brescia in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Voce con collegamenti in diretta nella trasmissione "Diretta Sport" condotta da Mario Ricci. Per frequenze e streaming www.radiovoce.it