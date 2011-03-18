&quot;PIEDI PER TERRA, LA SCOZIA E' UNA GRANDE SQUADRA&quot;

Home Senza categoria "PIEDI PER TERRA, LA SCOZIA E' UNA GRANDE SQUADRA"

di Redazione 18/03/2011

RBS 6 NAZIONI, L’ITALIA CHIUDE IN TRASFERTA CONTRO LA SCOZIA AZZURRI A MURRAYFIELD DOMANI ALLE ORE 15.30 (DIRETTA SKY SPORT 2HD) IL CT MALLETT: “PIEDI PER TERRA, LA SCOZIA E’ UNA GRANDE SQUADRA” Edinburgo (Scozia) – Si chiude in Scozia, domani alle 14.30 locali (15.30 italiane, diretta Sky Sport 2HD e differita La7), l’RBS 6 Nazioni 2011 dell’Italia: una settimana dopo aver sollevato nel cielo di Roma il Trofeo Garibaldi, superando 22-21 la Francia, gli Azzurri di Nick Mallett sfidano gli highlanders di Andy Robinson sul prato di Murrayfield nella quinta, conclusiva giornata del Torneo. E’ il diciassettesimo scontro diretto tra le due Nazionali, ed il bilancio parla di sei vittorie italiane e dieci scozzesi, con l’Italia che ha vinto tre degli ultimi quattro incontri disputati nel Torneo e che quattro anni fa, nella capitale scozzese, si impose per 17-37 conquistando la prima vittoria esterna nel 6 Nazioni. Un’impresa che il XV del CT Mallett e di capitan Sergio Parisse vuole ripetere domani pomeriggio. Oggi, intanto, l’Italia ha svolto all’ora di pranzo l’allenamento di rifinitura a Murrayfield e, sempre nello storico impianto, CT e capitano dell’Italrugby hanno tenuto la conferenza stampa della vigilia. “Lo staff ci ha chiesto di dimenticare già da lunedì la partita contro la Francia, noi lo abbiamo fatto e ci siamo concentrati esclusivamente sulla preparazione a questa partita” ha detto ai giornalisti capitan Sergio Parisse. “Siamo qui per continuare a progredire, ma sappiamo che troveremo davanti a noi una Scozia che insegue ancora la sua prima vittoria in questo 6 Nazioni e che darà tutto per ottanta minuti. Conosciamo gli scozzesi, giocheranno con tutto il cuore possibile e, soprattutto da un punto di vista fisico, ci impegneranno dal primo all’ultimo minuto. Se riusciremo a stare a contatto nel punteggio, credo che nell’ultimo quarto d’ora potremo sfruttare una maggiore freschezza atletica: abbiamo lavorato bene questa settimana con il nostro preparatore atletico Alex Marco per poter essere efficaci sino alla fine”. “Sento tanto entusiasmo intorno alla squadra – ha dichiarato il CT azzurro Mallett – ma noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra dopo la vittoria sulla Francia, non possiamo permetterci di volare alto con l’immaginazione. Abbiamo fatto un buon torneo quando abbiamo giocato in casa, ma a Twickenham abbiamo concesso otto mete e nessuna altra squadra ha avuto un passivo pesante come il nostro in Inghilterra. Anche domani dobbiamo essere realisti, consapevoli che affrontiamo una grande squadra che forse non ha ancora vinto una partita in questo Torneo ma che nell’ultimo anno ha battuto due volte l’Argentina fuori casa ed il Sudafrica campione del mondo qui ad Edinburgo. Avevo detto prima dell’inizio di questo Sei Nazioni che l’Inghilterra sarebbe cresciuta di qualità e la Francia avrebbe fatto un passo indietro, mentre Italia, Irlanda, Galles e Scozia sarebbero state tutte sullo stesso piano. Non cambio la mia opinione alla vigilia dell’ultima partita, ci aspetta una grande battaglia” “Abbiamo lavorato molto sulle rimesse laterali in settimana – ha ripreso Parisse – apportando alcune variazioni ed inserendo alcune novità per fronteggiare una delle migliori touche del torneo. Vogliamo garantirci dei possessi di qualità per andare a costruire il nostro gioco”. Un cambio dell’ultima ora nel XV scozzese, con Walker che rileva all’ala Evans, non pienamente recuperato da un infortunio alla caviglia. Edinburgo, Murrayfield Stadium – sabato 19 marzo 2011, ore 14.30 (15.30 in Italia) RBS 6 Nazioni, V giornata – diretta Sky Sport 2HD/differita La7 Scozia v Italia Scozia: Paterson; Walker, Ansbro, Lamont, Danielli; Jackson, Lawson; Brown, Barclay, Hines; Kellock (cap), Gray; Cross, Ford, Jacobsen a disposizione: Lawson, Murray, Vernon, Strokosch, Blair, Parks, De Luca all. Robinson Italia: Masi; Benvenuti T., Canale G., Sgarbi, Bergamasco Mi.; Burton, Semenzato; Parisse S. (cap), Derbyshire, Zanni; Geldenhuys, Del Fava; Castrogiovanni, Ghiraldini L., Perugini S. a disposizione: Festuccia, Lo Cicero, Bernabò, Barbieri R., Canavosio, Orquera, McLean all. Mallett arb. Walsh (Nuova Zelanda) Italia v Scozia, i precedenti Giocate 16/Vittorie Italia 6/Pareggi 0/Vittorie Scozia 10 Italia – Scozia 16-12 Roma, 27.02.2010 (6N) Scozia – Italia 26-6 Edinburgo, 28.02.2009 (6N) Italia – Scozia 23-20 Roma, 15.03.2008 (6N) Scozia – Italia 18-16 Saint Etienne, 29.09.2007 (RWC) Scozia – Italia 17-37 Edinburgo, 24.02.2007 (6N) Italia – Scozia 10-13 Roma, 18.03.2006 (6N) Scozia – Italia 18-10 Edinburgo, 26.02.2005 (6N) Italia – Scozia 20-14 Roma, 06.02.2004 (6N) Scozia – Italia 47-15 Edinburgo, 23.08.2003 (TM) Scozia – Italia 33-25 Edinburgo, 29.03.2003 (6N) Italia – Scozia 12-29 Roma, 16.02.2002 (6N) Scozia – Italia 23-19 Edinburgo, 17.03.2001 (6N) Italia – Scozia 34-20 Roma, 05.02.2000 (6N) Scozia – Italia 30-12 Edinburgo, 06.03.1999 (TM) Italia – Scozia 25-21 Treviso, 24.01.1998 (TM) Scozia – Italia 29-22 Edinburgo, 14.12.1996 (TM) _

