Plate per l'italdonne

di Redazione 24/07/2010

La Nazionale Universitaria femminile si è aggiudicata il Plate ai Mondiali studenteschi di Oporto superando nel match conclusivo la Gran Bretagna per 17-5. Le Azzurre di Andrea Di Giandomenico, dopo aver chiuso la fase a gironi in terza posizione, hanno superato il Brasile per 24-0 nelle semifinali della parte centrale del tabellone ed hanno chiuso la propria avventura nella rassegna iridata con il successo sulle britanniche che è valso il successo nel Plate ed il quinto posto finale. Settima piazza finale invece per la squadra maschile allenata da Marco De Rossi che nella prima fase, nonostante un buon 43-5 sulla Polonia nel match che chiudeva la fase eliminatoria, ha finito quarta nel proprio girone pagando le sconfitte contro le teste di serie Russia e Portogallo ed è poi stata battuta per 21-0 dal Giappone nella semifinale del Plate. La vittoria nel match conclusivo contro il Belgio per 14-7 è valsa poi il piazzamento in settima posizione. “Complessivamente abbiamo giocato un buon torneo – ha detto il tecnico della squadra femminile Andrea Di Giandomenico – e possiamo ritenerci soddisfatti per quanto fatto dalle ragazze. La squadra è cresciuta alla distanza, peccato aver dovuto fare a meno di due pedine importanti come Barattin e Zangirolami nelle prime gare della fase eliminatoria, perché vorse avremmo potuto ambire a qualcosa di più. Ma il gruppo c’è e credo che, continuando a lavorare, potremo puntare più in alto in futuro”. “Chiudiamo con quattro vittorie ed altrettante sconfitte, due delle quali contro Russia e Portogallo che si sono ritrovate in finale, quindi credo che possiamo considerarci moderatamente soddisfatti per questo settimo posto. Siamo partiti male, poi con l’avanzare del torneo abbiamo migliorato il nostro gioco e trovato il giusto ritmo” ha commentato il tecnico della maschile De Rossi.

