Play off 2010, pronta la maglietta celebrativa della Rugby Rovigo
di Redazione
18/05/2010
Sale sempre di più la febbre da play off a Rovigo. Per celebrare ancora di più il raggiungimento delle semifinali la Femi-Cz Rugby Rovigo ha fatto preparare, come già lo scorso anno, delle magliette celebrative dell’evento. Si tratta di t-shirt bianche in cotone al 100%, realizzate grazie allo sponsro tecnico Macron, al title sponsor Femi-Cz e con l’importante contributo di Asm Set. Le magliette riportano il logo ricamato della Rugby Rovigo e, sulla schiena, la dicitura “Semifinale scudetto 2010” e il numero 16, questo per celebrare il tifo rossoblu, autentico sedicesimo uomo in campo che da sempre segue e sostiene la squadra e il cui contributo diventa ancor più fondamentale in questa importantissima occasione. Le magliette sono state prodotte in edizione limitata e quindi è importante affrettarsi per non rischiare di rimanere senza questa importante testimonianza del raggiungimento di un risultato degno della gloriosa storia della Rugby Rovigo. Le magliette sono in vendita, in abbinamento con un cappellino di Asm Set, a 15 euro e si possono acquistare alla segreteria della Rugby Rovigo, sopra la tribuna Lanzoni dello stadio Mario Battaglini, con accesso da Viale Alfieri, e saranno disponibili anche il giorno della partita, salvo esaurimento scorte vista la produzione in edizione limitata che rende il prodotto ancora più prestigioso. Intanto continua la prevendita dei biglietti per la semifinale casalinga di domenica con l’Mps Viadana. I tagliandi si possono acquistare sempre in segreteria tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.30. La società, per permettere a tutti gli appassionati di assistere alla partita, ha anche fatto domanda all’amministrazione comunale di aumentare la capienza dello stadio, permettendo di utilizzare anche la tribunetta in ferro sotto il segnapunti, ed è in attesa di una risposta. Si rinnova, inoltre, l’invito ad appendere bandieri e strisioni rossoblu alle finestre per far sentire alla squadra che tutta la città crede e vuole questa finale.
Articolo Precedente
Italia schiaccia Papua
Articolo Successivo
L’appello della Femi-Cz Rugby Rovigo al popolo rossoblu
Redazione