POMERIGGIO SPECIALE A GENOVA PER LA DELEGAZIONE DELLE ZEBRE RUGBY
di Redazione
28/02/2013
Genova – E’ stato un pomeriggio speciale quello di ieri per le Zebre Rugby. La delegazione della franchigia federale composta dal presidente Daniele Reverberi, dalla terza linea Mauro Bergamasco e da Leonardo Mussini dell’ufficio stampa e comunicazione si è recata a Genova per due iniziative importanti nell’ottica di sviluppo sul territorio e visibilità della società. Nella cornice della prestigiosa villa Spinola la delegazione, invitata alla presentazione dell’edizione 2013 dell’importante rassegna d’iniziative sportive “Stelle nello Sport”, ha incontrato il presidente del Comitato Regionale Rugby Liguria, Oscar Tabor, illustrando il proprio progetto di sviluppo territoriale in una delle 4 regioni chiave dell’area di riferimento della franchigia. Questa è la seconda visita ufficiale ai comitati regionali dopo quella al comitato regionale lombardo del Gennaio ( http://www.zebrerugby.eu/le-zebre-si-presentano-al-comitato-regionale-lombardo/ ) scorso e, come nell’occasione milanese, il presidente delle Zebre Reverberi ha voluto omaggiare il comitato della maglia ufficiale della franchigia federale come simbolo dell’appartenenza di tutte le società liguri alla franchigia con sede a Parma. Subito dopo è cominciata la serata di presentazione della quattordicesima edizione di “Stelle nello Sport” ( http://www.stellenellosport.com/archivio/55-stelle-nello-sport/25807-bergamasco-qorgoglioso-di-esser-il-vostro-testimonial.html ), importantissima serie di eventi di sinergia tra istituzioni, scuole, aziende, federazioni e società del territorio ligure a sostegno dell’attività sportiva nella regione. La presentazione ha illustrato alcuni dei tanti eventi che nei prossimi 100 giorni terranno banco in tutta la regione a testimonianza della coesione sportiva e sociale che culmineranno con la festa dello sport del “Porto antico di Genova” dal 24 al 26 Maggio 2013. Il tema dell’edizione di quest’anno è stato “etica e sport” e la terza linea delle Zebre e della nazionale italiana Mauro Bergamasco ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-7/mauro-bergamasco/ ) ha accettato con piacere di essere testimonial dello sport del rugby che tanto sposa l’etica sportiva come base del proprio gioco e dei propri valori fondamentali ampiamente riconosciuti. Il tema è caro proprio per ricordare il 150° anni dalla nascita del barone Pierre De Coubertin ( http://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin ), fondatore dei moderni giochi olimpici, famoso per la sua frase :”L'importante non è vincere ma partecipare. La cosa essenziale non è la vittoria ma la certezza di essersi battuti bene”. Bergamasco è salito sul palco insieme all’organizzatore Michele Corti ed ha illustrato quanto il rugby sia sinonimo di scuola di vita e metafora della stessa; di quanto sia importante battersi lealmente nel rispetto delle regole, dei compagni e dell’avversario. Insieme al campione bianconero c'erano anche le campionesse di pattinaggio e karate, Paola Fraschini (Sturla Pattinaggio) e Viviana Bottaro (CSKA Genova), il nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo (ASD Formidabile), l'iridato di canottaggio Davide Mumolo (Canottieri Elpis), l'azzurro di nuoto di fondo Edoardo Stochino (Nuotatori Genovesi-Fiamme Oro), le pallavoliste della VolleyScrivia Irene Fontana e Marta Bottaro, l'azzurro di ju jitsu Matteo Repetto (Lino Team) le medagliate e campionesse italiane Camilla Grillo e Giulia Monteforte (Scuola Taekwondo Genova) insieme ad alcune giovanissime ginnaste della PGS Auxilium. Bergamasco ha concluso il suo intervento sostenendo tutti i praticanti di tutte le discipline :“Ai giovani atleti incontrati oggi a Genova, consiglio di continuare a inseguire, con tenacia e grande motivazione, il loro sogno di entrare in Nazionale. Vestire e difendere i colori azzurri all'estero, ancora adesso a 34 anni, mi regala emozioni incredibili". A conclusione degli interventi degli sportivi e delle autorità Bergamasco è stato insignito del premio “Oscar dello Sport” ed ha tenuto a battesimo la consueta asta benefica che “Stelle nello Sport” organizza per raccogliere fondi a favore della Onlus Gigi Ghirotti. La maratona benefica su ebay ( http://shop.ebay.it/merchant/stellenellosport_gigi_ghirotti ) patrocinata da Coni e Ussi propone quest’anno, oltre alle maglie di Genoa, Sampdoria e dei campioni della serie A (Pirlo, El Shaarawy, Balotelli), il pallone della finale di Champions League autografato da Michel Platini, i cappellini Ducati firmati da Andrea Dovizioso e Niki Hayden, le casacche dei pallavolisti azzurri Leo Lo Bianco e Christian Savani, i cimeli dei medagliati olimpici Diego Occhiuzzi (scherma), Daniele Molmenti (canoa), Elisa Blanchi (ginnastica), Niccolò Cambriani (tiro a segno), Rosalba Forciniti (judo), Roberto Cammarelle (pugilato), e – primo cimelio in asta tra poche ore- la casacca ufficiale di Heineken Cup delle Zebre Rugby con gli autografi di Mauro Bergamasco e di tutti i suoi compagni di squadra gentilmente offerta dalla franchigia federale. Consueto bagno di tifosi e di giornalisti per Mauro Bergamasco che, con la consueta disponibilità e simpatia, ha risposto alle domande delle tante tv locali e nazionali e della carta stampata ligure. [Nella foto : la terza linea delle Zebre Rugby ( https://www.facebook.com/Zebrugby?group_id=0 ), Mauro Bergamasco ( https://www.facebook.com/pages/Mauro-Bergamasco/156428044507444?group_id=0 ) (sx) ed il presidente delle Zebre Daniele Reverberi (dx) posano con la maglia delle Zebre donata al presidente del comitato regionale rugby Liguria, Oscar Tabor (al centro)]
