PORTOGALLO BATTUTO 28-21

PORTOGALLO BATTUTO 28-21

di Redazione 12/06/2012

ITALIA EMERGENTI, ANCORA UN SUCCESSO ALLA NATIONS CUP: PORTOGALLO BATTUTO 28-21 Bucarest (Romania) – Seconda vittoria in rimonta, alla Nations Cup di Bucarest, per l’Italia Emergenti di Gianluca Guidi che ha superato oggi il Portogallo per 28-21 rimandendo in corsa per il successo finale. La seconda rappresentativa azzurra, dopo aver agguantato il pareggio con Bacchetti nei minuti finali del primo tempo, ha subito in avvio di ripresa il nuovo ritorno dei lusitani prima che, nella fase centrale della ripresa, due mete di Alberto Chillon prima e di Marco Barbini po facessero pendere l’esito del match dal lato degli Azzurri. “Sono felice per la reazione caratteriale che la squadra ha dimostrato ancora una volta – ha detto a fine gara il tecnico dell’Emergenti, Gianluca Guidi – anche se rimangono delle cose da sistemare a livello difensivo, come dimostrano due mete che abbiano concesso da nostri errori nel primo tempo. Ma la squadra ha mostrato in linea di massima un buon rugby, ci sono giovani che si stanno mettendo in mostra e questa è la cosa più importante per lo sviluppo di questa squadra e di questi atleti”. Domenica 17 giugno, alle 19 italiane, l’ultimo impegno contro i padroni di casa della Romania: “Sarà la solita gara durissima, contro un avversario solido che schiererà la miglior squadra possibile per chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. Ripeto, in vista dell’ultimo impegno dobbiamo ancora migliorare in certe fasi del nostro gioco, ma questi giocatori hanno lo spirito giusto e la voglia di fare bene in maglia azzurra, sono molto orgoglioso di quanto stiamo costruendo”. Questo il tabellino del match: Bucarest, Stadium “Arcul de Triumf” – martedì 12 giugno IRB Nations Cup, II giornata Portogallo v Italia Emergenti 21-28 Marcatori: p.t. 6’ cp. Leal (3-0); 15’ cp. Chillon Alb. (3-3); 20’ cp. Chillon Alb. (3-6); 29’ m. Aguilar (8-6); 33’ cp. Leal (11-6); 40’ m. Bacchetti (11-11); s.t. 3’ cp. Chillon Alb (11-14); 10’ m. Uva G. tr. Leal (18-14); 15’ m. Chillon Alb. tr. Chillon Alb. (18-21); 20’ m. Barbini Mar. tr. Chillon (18-28); 24’ cp. Leal (21-28) Portogallo: Aguilar; Penha e Costa, Lima, Appleton, Foro (38’ pt. Campelo); Ricardo, Leal; Girao (37’ st. Sousa), Uva V. (cap), Le Roux; Uva G., Dos Santos (20’ st. Paiva); Da Costa (7’ st. Alvez), Correja, Spachuk (6’ st. Segurado) all. Brain Italia Emergenti: Buso (27’ st. Palazzani); Bacchetti, Majstorovic, Pratichetti M. (37’ pt. Van Niekerk), Iannone; Chiesa, Chillon Alb. (33’ st. Wilson); Belardo (13’ st. Barbini Mar.), Cristiano (cap), Caffini; Cazzola F. (27’ st. Cazzola), Cedaro; Chistolini (32’ st. Lovotti), Manici (27’ pt. Ceccato), Lovotti (20’ st. Fazzari) all. Guidi arb. Small (Inghilterra)

