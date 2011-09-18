Home Senza categoria POSITIVO DEBUTTO A MODENA

POSITIVO DEBUTTO A MODENA

di Redazione 18/09/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 11 del 18.09.2011 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: POSITIVO DEBUTTO A MODENA Nel triangolare di Modena convincente prestazione dei rossoblu che hanno dimostrato di essere a buon punto nella preparazione fisica e nel ripasso dei fondamentali di squadra. Nel primo incontro, per affrontare la formazione del Romagna FRC che aveva perso 12 a 15 la sfida iniziale con il Modena, sono scesi in campo Basson; Zorzi, Pace, Pedrazzi, L. Lubian; Duca, Wilson; Barry, Barion, Persico; Tumiati, Reato; Ravalle, Mahoney, Datola. 31 - 0 il risultato finale a favore del Rovigo che ha incontrato una opposizione "soft". Cinque le mete del Rovigo, tre nel primo tempo (Basson, Lorenzo Lubian e Pace) e due nella ripresa (Barry e Pace). Ben più impegnativo il secondo incontro che ha visto il Modena opporre un'opposizione efficace per tutta la durata della partita ed anche una discreta forma fisica che gli ha permesso di segnare una meta. Peraltro, la buona dinamica dei giocatori rodigini, sommata ad una buona predisposizione al gioco ed al rispetto dei dettami di Polla Roux, ha permesso al Rovigo di vincere l'incontro grazie a due mete di Montauriol e Bovolenta. La prestazione è da considerare soddisfacente con buona copertura degli spazi da parte dei giocatori rossoblu. Restano da rivedere i punti d'incontro. Alberto Zorzi sarà sottoposto ad accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio patito nel corso del torneo. Nei due incontri, oltre ai giocatori citati, sono stati utilizzati tutti gli altri convocati: Boccalon, Lombardi, Bustos, Zanirato Michele, Van Niekerk, Martinelli, Merlo, Cecchetti, Marchetti, Balboni. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

