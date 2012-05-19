Home Senza categoria PRATO BATTUTO 16-14

PRATO BATTUTO 16-14

di Redazione 19/05/2012

ECCELLENZA, CAMMI CALVISANO CAMPIONE D’ITALIA: PRATO BATTUTO 16-14 I LOMBARDI VINCONO ANCHE GARA 2 E CONQUISTANO IL LORO TERZO TITOLO Calvisano (Brescia) – Finisce nel migliore dei modi, per il Cammi Calvisano, la stagione del ritorno nel massimo campionato. In un “San Michele” mai così affollato, il XV bresciano allenato da Andrea Cavinato si laurea Campione d’Italia superando 16-14 gli Estra I Cavalieri Prato nella seconda gara della serie di finale. Per i lombardi di capitan Griffen, anche oggi autentico trascinatore dei gialloneri, è il terzo titolo dopo quelli del 2005 – con Cavinato in panchina - e del 2008. Niente da fare per I Cavalieri, che nei quattro scontri diretti di stagione contro il Calvisano non sono riusciti a collezionare che un pareggio in stagione regolare, risultando poi sconfitti nelle altri tre confronti con i gialloneri. Calvisano (BS), Stadio “San Michele” – sabato 19 maggio Eccellenza, Finale 2 Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato 16-14 Marcatori: p.t. 18’ cp. Bocchino (0-3); 21’ m. Hehea tr. Griffen (7-3); 41’ cp. Griffen (10-3); s.t. 2’ st. Griffen (13-3); 6’ cp. Griffen (16-3); 17’ cp. Bocchino (16-6); 24’ cp. Bocchino (16-9); 40’ m. Leonardi E. (16-14) Cammi Calvisano: Berne; Canavosio, Visentin (26’ pt. Smith), Castello, Appiani (18’ st. Bergamo); Griffen (cap), Palazzani; Vunisa, Scanferla, Birchall; Hehea (21’ st. Beccaris), Erasmus; Costanzo (8’ st. Maistri), Morelli (27’-41 st. Violi), Lovotti all. Cavinato Estra I Cavalieri Prato: Berryman (22’ st. Tempestini); Von Grumbkov, Majstorovic, Chiesa (cap), Ngawini; Bocchino, Patelli (14’ st. Frati M.); Saccardo, Leonardi E., Petillo (26’ st. Belardo); Nifo, Boscolo (14’ st. Bernini); Stefani (1’ st. Garfagnoli), Lupetti (1’ st. Giovanchelli), Borsi (1’ st. De Gregori) all. Frati F./De Rossi A. arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Pennè (Milano), Lento (Udine) quarto uomo: Favero (Treviso) TMO: Dordolo M. (Udine) Calciatori: Bocchino (Prato) 3/5, Griffen (Calvisano) 5/6 Man of the match: Vunisa (Calvisano) Cartellini: 6’ st. giallo Majstorovic (Prato), 16’ st. giallo Vunisa (Calvisano) Note: 3500 spettatori circa

