PREMI DEL CIAR: LA PRO RECCO RUGBY E' LA SOCIETA' DELL'ANNO!
di Redazione
02/12/2011
01/12/2011 - Sabato 3 dicembre verranno consegnati a Prato i premi annuali del Club Italia Amatori Rugby e il nostro Presidente Stefano Di Liberto avrà l'onore di ritirare il premio assegnato alla Pro Recco Rugby quale società dell'anno, in virtù del lavoro svolto e dei meriti acquisiti nell'arco degli ultimi anni. Saranno presenti, oltre ai massimi esponenti delle autorità cittadine, il Presidente della FIR Giancarlo Dondi e il suo vice Saccà. Ecco l'elenco completo dei premi annuali assegnati nell'edizione 2011 del Ciar: Stefano Curcuruto (Catania - dirigente), Riccardo Pescante (Giornalista professionista), Andrea Cimbrico (giornalista pubblicista), Umberto Casellato (Mogliano - Allenatore), Pro Recco (società), Antonio Pavanello (Benetton Treviso - giocatore), Alan Falzone (arbitro). Il premio Invernici come miglior azzurro dell'anno è andato invece a Fabio Ongaro, mentre premi speciali sono stati meritati dalla famiglia Francescato (in quattro hanno vestito la maglia azzurra) e all'arbitro Giulio De Santis (TMO nella finale dell'ultima Coppa del Mondo).
