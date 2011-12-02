Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

PREMI DEL CIAR: LA PRO RECCO RUGBY E' LA SOCIETA' DELL'ANNO!

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
01/12/2011 - Sabato 3 dicembre verranno consegnati a Prato i premi annuali del Club Italia Amatori Rugby e il nostro Presidente Stefano Di Liberto avrà l'onore di ritirare il premio assegnato alla Pro Recco Rugby quale società dell'anno, in virtù del lavoro svolto e dei meriti acquisiti nell'arco degli ultimi anni. Saranno presenti, oltre ai massimi esponenti delle autorità cittadine, il Presidente della FIR Giancarlo Dondi e il suo vice Saccà. Ecco l'elenco completo dei premi annuali assegnati nell'edizione 2011 del Ciar: Stefano Curcuruto (Catania - dirigente), Riccardo Pescante (Giornalista professionista), Andrea Cimbrico (giornalista pubblicista), Umberto Casellato (Mogliano - Allenatore), Pro Recco (società), Antonio Pavanello (Benetton Treviso - giocatore), Alan Falzone (arbitro). Il premio Invernici come miglior azzurro dell'anno è andato invece a Fabio Ongaro, mentre premi speciali sono stati meritati dalla famiglia Francescato (in quattro hanno vestito la maglia azzurra) e all'arbitro Giulio De Santis (TMO nella finale dell'ultima Coppa del Mondo).
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento tecnico per il rugby: tutti gli strumenti di cui servirsi

Abbigliamento tecnico per il rugby: tutti gli strumenti di cui servirsi

24/06/2024

Diventare allenatore di rugby: il percorso da seguire

Diventare allenatore di rugby: il percorso da seguire

23/01/2024

All Blacks: scontro tra Federazione e giocatori sui fondi d’investimento

All Blacks: scontro tra Federazione e giocatori sui fondi d’investimento

04/07/2021