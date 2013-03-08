PRESENTATO IL SUMMER CAMP ALLA CITTADELLA DEL RUGBY DI PARMA
di Redazione
08/03/2013
rugbysummercamp_sito.pdf
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby - [email protected]
Rugby Summer Camp alla Cittadella del Rugby di Parma
Un corso esclusivo presso la Cittadella del Rugby di Parma ( https://www.facebook.com/CittadellaDelRugbyDiParma ) col patrocinio delle Zebre Rugby: in
tre turni settimanali dal 23 Giugno al 13 Luglio 2013.
Sono aperte le iscrizioni al Rugby Summer Camp della Cittadella del Rugby di Parma ( https://www.facebook.com/CittadellaDelRugbyDiParma ),
l’esclusivo corso estivo ovale patrocinato dalle Zebre Rugby e diretto a livello tecnico da coach Franco Bernini. Il corso si svilupperà su tre
settimane dal 23 Giugno al 13 Luglio 2013 ed è destinato ad atleti nati dal 1995 al 2000 e, grande novità italiana, anche alle atlete nate nelle
annate 1997,1998,1999 e 2000.
L’alto livello tecnico è garantito da Franco Bernini, allenatore con 30 anni di esperienza cominciata a livello di club dalle serie minori fino a
laurearsi campione d’Italia e a dirigere una franchigia di Celtic League; a livello di selezioni nazionali italiane dalla Under 15 alla “A”
diretta dal 2002 al 2006. Bernini, dopo 10 anni di corsi e camp estivi in Francia nello staff dell’ex allenatore della nazionale italiana Pierre
Villepreux ( http://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Villepreux ), rinnova la formula del suo camp di successo aprendo anche alla categoria femminile in
forte ascesa anche grazie ai successi della nazionale italiana femminile all’ultimo Sei Nazioni. Altro elemento di grande rinnovamento è lo staff
tecnico che annovera elementi di grande caratura quali l’allenatore sudafricano Riaan Mey (Ex giocatore di Freestate e Western Province, capitano
del Gran Rugby e del Rugby Noceto nonché allenatore del Gran Rugby nel Super 10); un tecnico francese seguace della filosofia ovale dello stesso
Villepreux e soprattutto la presenza dello staff tecnico della franchigia ( http://www.zebrerugby.eu/staff/ ) italiana di RaboDirect PRO12 ed Heineken
Cup delle Zebre Rugby.
Le parole di Bernini, direttore tecnico del camp :”Reputo quella del Rugby Summer Camp un’esperienza interessante per i giovani essendo impostata
in modo coerente a come un atleta si deve comportare durante la settimana che precede un evento sportivo; nello stesso modo dei giocatori di alto
livello. Non a caso si svolgerà alla Cittadella del Rugby di Parma ( https://www.facebook.com/CittadellaDelRugbyDiParma ), centro tecnico federale e
sede degli allenamenti di una formazione del più alto livello in Italia quale le Zebre Rugby. Nello staff sarà presente anche un medico
nutrizionista che terrà delle lezioni si come un atleta deve alimentarsi correttamente nonché un preparatore atletico che seguirà la parte fisica
degli atleti ed anche quella di recupero muscolare tramite tecniche in uso nei club professionistici come l’ice bath, il bagno di ghiaccio. Altresì
importanti saranno gli allenamenti specifici sui diversi ruoli di una squadra di rugby grazie anche ai giocatori delle Zebre (
http://www.zebrerugby.eu/giocatori/ ).”
La settimana prevede due test-matches: uno al mercoledì ed uno al sabato mattina per valutare la crescita dei ragazzi durante il camp stesso che si
concluderà con le premiazioni finali ed un pranzo, offerto anche a massimo due famigliari su prenotazione. La Cittadella del Rugby (
https://www.facebook.com/CittadellaDelRugbyDiParma ) sita ad un chilometro dal casello autostradale di Parma e dalla stazione ferroviaria di Parma
offre per i partecipanti al camp 5 campi da rugby di cui 2 in sintetico, una vicina piscina coperta e scoperta, campi da calcetto, tennis e tiro con
l’arco; l’area è recintata in estrema sicurezza e annovera al suo interno una funzionale struttura ricettiva dove si terranno pranzi e cene di
gruppo. A tutti gli iscritti verrà omaggiato un kit di materiale sportivo delle Zebre prodotto in esclusiva da Puma e, chi opterà per la formula
“Full Camp”, verrà alloggiato nel vicinissimo Ostello della Gioventù del Comune di Parma ( http://www.ostelloparma.it/ ) che offre ai propri
ospiti camere multiple con bagno in camera, sala comune con tv, aria condizionata, internet wi-fi, lavanderia self-service e colazione. Sarà sempre
presente un medico e diversi educatori 24h su 24.
Info ed iscrizioni : mail : [email protected] tel : +39 3460290830
[In allegato il pdf con la locandina e il modulo d'iscrizione]
Leonardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu
Redazione