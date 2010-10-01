Presentazione Rugby Banco di Brescia 2010/2011
01/10/2010
Brescia 1 ottobre 2010 Ieri allo Stadio Invernci si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima Squadra del RUGBY BANCO DI BRESCIA. Sono intervenuti: Andrea Arcai, Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Brescia Stefano Vittorio Kuhn, Vice Direttore del Banco di Brescia e Direttore Commerciale Remo Pola, presidente del Rugby Brescia Marcello Filippini Consigliere Sportivo Rugby Brescia settore Seniores A questo indirizzo è possibile scaricare la cartella stampa: http://www.rugbybrescia.net/20101001_cartella_stampa_presentazione.pdf segue rassegna stampa: Bresciaoggi Venerdì 01 Ottobre 2010SPORT,pagina 32 di Fiorenza Bonetti LA PRESENTAZIONE. Alla vigilia del via del campionato il Brescia è pronto per un'altra avventura E il Banco ha una nuova scommessa Il presidente Pola punta in alto: «L'anno scorso salvezza difficile, stavolta puntiamo ai primi tre» Si presenta a 72 ore dall'inizio della nuova stagione del primo raggruppamento di serie A il Rugby Banco di Brescia. Uno staff tecnico e societario completamente confermato e una rosa della prima squadra che conta ben 42 elementi. Sono 15 i nuovi nomi che sono andati a rinforzare la rosa della società biancoazzurra. «Lavorare con un numero così elevato di elementi richiede un notevole sforzo da parte dello staff tecnico - dice il presidente Remo Pola - ma siamo certi che sia la scelta giusta per essere competitivi in un campionato impegnativo e insidioso come quello della serie A». Obiettivi chiari e mirino puntato più in alto: «Nella scorsa stagione puntavamo alla salvezza, giunta non senza patemi - continua il presidente - ma da questo campionato vogliamo qualcosa in più. Crediamo di aver allestito un roster competitivo e che possa puntare più in alto. Vogliamo arrivare tra le prime tre posizioni in classifica». Una dichiarazione d'intenti importante quella del numero uno biancoazzurro, ma che si rispecchia anche nell'impegno e nel sostegno rinnovati dal main sponsor, che continuerà a dare il nome al 15 di Sans, e il supporto del Comune di Brescia. Presente l'assessore alla cultura Andrea Arca: «Il Comune si conferma al fianco del Rugby Brescia, certo dell'importanza sociale e culturale di uno sport come il rugby». Intanto il campionato si avvicina, ormai alle porte, e si guarda al primo impegno, la prossima domenica, alle 15.30, all'Invernici, contro il Livorno. «Ho visto la squadra estremamente impegnata nelle sedute di allenamento di questo periodo - chiude il presidente Pola - e sono certo che gli sforzi di questa preseason verranno ampiamente ricompensati con risultati sul campo. Sappiamo che il Livorno è una formazione di qualità, ma vogliamo iniziare subito bene, davanti al nostro pubblico» Radio Voce Serie A1. Rugby Brescia Brescia - Presentata questa sera la nuova squadra che esordirà domenica prossima fra le mura amiche dell'Invernici contro il Livorno. Rosa ampia (42 giocatori) e competitiva come ha spiegato il presidente Remo Pola che punta ad arrivare fra i primi tre posti. Riconfermato in panchina il tecnico Sans così come la fascia di capitano verrà indossata da Prezioso. Ascolta l'intervista al Team Manager biancoazzurro Beppe Lanzi: http://www.radiovoce.it/podcast/laradioneparla/2870.mp3
