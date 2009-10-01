Prevendita biglietti e grigliata al Battaglini

Dopo la bella ma sfortunata prestazione di ieri sera allo stadio Monigo di Treviso, fervono i preparativi per la seconda partita in casa della FEMI-CZ Rugby Rovigo. Da quest’incontro è prevista la possibilità di acquisto in prevendita dei biglietti di ingresso direttamente presso la segreteria della Società (stadio Battaglini), con i seguenti orari: venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 15.00 alle 18.00. Sarà possibile acquistare i tagliandi di ingresso anche presso il Bar Franchin (Piazza Vittorio Emanuele, Rovigo) nella giornata di sabato. Inoltre Domenica 4 ottobre subito dopo la partita tra FEMI-CZ e Montepaschi Viadana si pranzerà con una grigliata al prezzo promozionale di Euro 10,00, quota che comprende anche una bibita. Si invitano gli appassionati ad utilizzare la prevendita (che per l’occasione sarà allo stesso prezzo del biglietto senza maggiorazione) per evitare le lunghe fila ai botteghini che verranno comunque aperti circa due ore prima dell’evento.

