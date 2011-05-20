Home Senza categoria PREVENDITA BIGLIETTI E ORARIO INIZIO GARA

PREVENDITA BIGLIETTI E ORARIO INIZIO GARA

di Redazione 20/05/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 108 del 20.05.2011 STADIO BATTAGLINI - SEMIFINALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 21 MAGGIO: PREVENDITA BIGLIETTI E ORARIO INIZIO GARA Il giorno della semifinale di avvicina a grandi passi. Oltre 2.000 rodigini si sono già premuniti dei biglietti per assistere allo scontro con i Crociati Parma. La prevendita dei biglietti continua anche sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 presso la tribuna ovest dello stadio Battaglini e dalle 10.00 alle 13.00 nel punto vendita organizzato dalle Posse Rossoblu in centro a Rovigo, davanti al Caffè Nazionale. L'inizio dell'incontro è confermato per le 17 e 30. Le biglietterie dello stadio ed i cancelli saranno aperti alle 15 e 30. I gruppi accreditati (Under 18 squadre polesane, Gladiatori Sanniti) accederanno in via Alfieri dall'ingresso "Monti", a destra della biglietteria della tribuna ovest, per poi trovare posto sulla tribuna sud. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

