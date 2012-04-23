Home Senza categoria PREVENDITA BIGLIETTI IN VISTA DI ROVIGO vs CALVISANO DEL 28 APRILE

di Redazione 23/04/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 C.S. 117 del 23.04.2012 PREVENDITA BIGLIETTI IN VISTA DI ROVIGO vs CALVISANO DEL 28 APRILE Da martedì pomeriggio (15,00-19,00) saranno disponibili, in Segreteria, i biglietti per l'incontro di sabato 28 aprile al Battaglini contro il Cammi Calvisano. Mercoledì mattina (10,00-12,00) e poi da giovedì fino a sabato mattina, i biglietti si possono acquistare in prevendita presso il botteghino della tribuna ovest dello stadio in viale Alfieri ai seguenti orari: mattino 10,00-12,00 e pomeriggio 17,00-19,00. Sabato pomeriggio 28 aprile, giorno della gara, si possono acquistare alle biglietterie delle rispettive tribune Est ed Ovest, a partire dalle ore 16,00. Questi i prezzi dei biglietti: Ovest/VIP 50,00 euro; Ovest intero 25,00 euro; Est intero 20,00 euro; Entrata gratuita per gli under 16. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

