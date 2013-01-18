PREVIEW VI GIORNATA FFOO V L'AQUILA
di Redazione
18/01/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 71_12-13 - PREVIEW VI GIORNATA TR ECCELL FFOO V LAQUILA.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*TROFEO ECCELLENZA VI GIORNATA *
*ANNUNCIATA LA FORMAZIONE PER FIAMME ORO RUGBY V L’AQUILA*
* *
*Roma* – Sabato 19 gennaio si chiude la fase a gironi del Trofeo
Eccellenza. Nella sesta e ultima giornata le Fiamme incontrano L’Aquila in
un match che, dopo la sconfitta subita dai cremisi nel turno precedente
dalla Lazio, oramai conta poco ai fini della classifica finale. I
biancocelesti hanno ben poche possibilità di mancare la finale del torneo
dato il vantaggio di quattro punti sul XV della Polizia di Stato. Speranze
di raggiungere la finale del Trofeo ridotte al lumicino per i cremisi e
riposte anche nell’esito del match che la Lazio giocherà in contemporanea a
Reggio Emilia. Alle Fiamme servono comunque i cinque punti con L’Aquila per
sperare, ma coach Presutti non ne fa un dramma: “Abbiamo provato a fare una
cosa che per poco non ci è riuscita, ma non ci abbattiamo. Il match di
domani lo affronteremo, comunque, con la solita serietà ed impegno. Da
sabato prossimo, poi, ricomincia il campionato. Chiudiamo il girone di
andata contro i primi della classe e le prime partite di quello di ritorno
saranno durissime. Dopo la partita contro L’Aquila dobbiamo rituffarci
anima e corpo in un campionato che, attualmente, ci vede in ottima
posizione. Cercheremo di confermare tutto quello che di buono abbiamo fatto
finora”.
Molte le novità nella formazione che coach Presutti farà scendere in campo
domani, tra le quali spicca una linea mediana verde con Simone Marinaro
(fresco di convocazione con la Nazionale Under 20 per il 6 Nazioni di
categoria) al numero 9 e Carlo Canna all’apertura. Ritorno in campo anche
per Marcello De Gaspari all’ala e per Ettore Boarato nella posizione di
estremo.
Appuntamento, dunque, per sabato 19 dalle ore 15 sul campo della Caserma
“S. Gelsomini”. La direzione di gara sarà affidata al padovano Spadoni,
coadiuvato dai giudici di linea Casciello (Benevento) e Mazza (Torre del
Greco, NA).
*La probabile formazione*
Boarato, De Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Marinaro,
Vedrani, Zitelli, Balsemin, Cazzola, Mammana, Di Stefano, Vicerè, Gentili
A disposizione: Suaria, Moscarda, Duca, Galluppi, Pellegrinelli, Vassallo,
Calandro, Mariani
* *
*Roma, 18 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*TROFEO ECCELLENZA VI GIORNATA *
*ANNUNCIATA LA FORMAZIONE PER FIAMME ORO RUGBY V L’AQUILA*
* *
*Roma* – Sabato 19 gennaio si chiude la fase a gironi del Trofeo
Eccellenza. Nella sesta e ultima giornata le Fiamme incontrano L’Aquila in
un match che, dopo la sconfitta subita dai cremisi nel turno precedente
dalla Lazio, oramai conta poco ai fini della classifica finale. I
biancocelesti hanno ben poche possibilità di mancare la finale del torneo
dato il vantaggio di quattro punti sul XV della Polizia di Stato. Speranze
di raggiungere la finale del Trofeo ridotte al lumicino per i cremisi e
riposte anche nell’esito del match che la Lazio giocherà in contemporanea a
Reggio Emilia. Alle Fiamme servono comunque i cinque punti con L’Aquila per
sperare, ma coach Presutti non ne fa un dramma: “Abbiamo provato a fare una
cosa che per poco non ci è riuscita, ma non ci abbattiamo. Il match di
domani lo affronteremo, comunque, con la solita serietà ed impegno. Da
sabato prossimo, poi, ricomincia il campionato. Chiudiamo il girone di
andata contro i primi della classe e le prime partite di quello di ritorno
saranno durissime. Dopo la partita contro L’Aquila dobbiamo rituffarci
anima e corpo in un campionato che, attualmente, ci vede in ottima
posizione. Cercheremo di confermare tutto quello che di buono abbiamo fatto
finora”.
Molte le novità nella formazione che coach Presutti farà scendere in campo
domani, tra le quali spicca una linea mediana verde con Simone Marinaro
(fresco di convocazione con la Nazionale Under 20 per il 6 Nazioni di
categoria) al numero 9 e Carlo Canna all’apertura. Ritorno in campo anche
per Marcello De Gaspari all’ala e per Ettore Boarato nella posizione di
estremo.
Appuntamento, dunque, per sabato 19 dalle ore 15 sul campo della Caserma
“S. Gelsomini”. La direzione di gara sarà affidata al padovano Spadoni,
coadiuvato dai giudici di linea Casciello (Benevento) e Mazza (Torre del
Greco, NA).
*La probabile formazione*
Boarato, De Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Marinaro,
Vedrani, Zitelli, Balsemin, Cazzola, Mammana, Di Stefano, Vicerè, Gentili
A disposizione: Suaria, Moscarda, Duca, Galluppi, Pellegrinelli, Vassallo,
Calandro, Mariani
* *
*Roma, 18 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
ZEBRE BATTUTE SOLO NEL FINALE A GALWAY NELL'ULTIMA GARA DELLA LORO HEINEKEN CUP
Articolo Successivo
comunicato petrarca rugby
Redazione