PREVIEW VI GIORNATA FFOO V L'AQUILA

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **TROFEO ECCELLENZA VI GIORNATA **ANNUNCIATA LA FORMAZIONE PER FIAMME ORO RUGBY V L'AQUILA** **Roma* – Sabato 19 gennaio si chiude la fase a gironi del TrofeoEccellenza. Nella sesta e ultima giornata le Fiamme incontrano L'Aquila inun match che, dopo la sconfitta subita dai cremisi nel turno precedentedalla Lazio, oramai conta poco ai fini della classifica finale. Ibiancocelesti hanno ben poche possibilità di mancare la finale del torneodato il vantaggio di quattro punti sul XV della Polizia di Stato. Speranzedi raggiungere la finale del Trofeo ridotte al lumicino per i cremisi eriposte anche nell'esito del match che la Lazio giocherà in contemporanea aReggio Emilia. Alle Fiamme servono comunque i cinque punti con L'Aquila persperare, ma coach Presutti non ne fa un dramma: "Abbiamo provato a fare unacosa che per poco non ci è riuscita, ma non ci abbattiamo. Il match didomani lo affronteremo, comunque, con la solita serietà ed impegno. Dasabato prossimo, poi, ricomincia il campionato. Chiudiamo il girone diandata contro i primi della classe e le prime partite di quello di ritornosaranno durissime. Dopo la partita contro L'Aquila dobbiamo rituffarcianima e corpo in un campionato che, attualmente, ci vede in ottimaposizione. Cercheremo di confermare tutto quello che di buono abbiamo fattofinora".Molte le novità nella formazione che coach Presutti farà scendere in campodomani, tra le quali spicca una linea mediana verde con Simone Marinaro(fresco di convocazione con la Nazionale Under 20 per il 6 Nazioni dicategoria) al numero 9 e Carlo Canna all'apertura. Ritorno in campo ancheper Marcello De Gaspari all'ala e per Ettore Boarato nella posizione diestremo.Appuntamento, dunque, per sabato 19 dalle ore 15 sul campo della Caserma"S. Gelsomini". La direzione di gara sarà affidata al padovano Spadoni,coadiuvato dai giudici di linea Casciello (Benevento) e Mazza (Torre delGreco, NA).*La probabile formazione*Boarato, De Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Marinaro,Vedrani, Zitelli, Balsemin, Cazzola, Mammana, Di Stefano, Vicerè, GentiliA disposizione: Suaria, Moscarda, Duca, Galluppi, Pellegrinelli, Vassallo,Calandro, Mariani* **Roma, 18 gennaio 2013** **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*