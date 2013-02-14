PREVIEW XIII GIORNATA: PETRARCA VS FFOO
di Redazione
14/02/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 82_12-13 - PREVIEW XIII GIORNATA ECCELLENZA PETRARCA VS FFOO.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*XIII GIORNATA*
*PREVIEW PETRARCA PADOVA vs FIAMME ORO RUGBY*
* *
*Presutti: “Torno a Padova per la prima volta da avversario dopo 25 anni. *
*Sarà un match duro e difficile, ma come sempre non ci tireremo indietro”.*
* *
Roma – Era il 1955, quando un gruppo di una ventina di agenti del II
Reparto mobile di Padova decise di darsi appuntamento, dopo il servizio, su
un campo da rugby e dette vita alla prima squadra in maglia cremisi. Da
allora sono passati quasi sessant’anni, nell’arco dei quali le Fiamme Oro
Rugby hanno vinto scudetti (5), Coppe Italia (4), ma che sono stati teatro
anche di retrocessioni, scioglimenti e ricostruzioni. Sabato 16 gennaio le
Fiamme torneranno lì dove è iniziato subito, in una città in cui, da
sempre, si respira l’aria del rugby che conta.
I cremisi, attualmente settimi con 24 punti, dovranno vedersela, nella XIII
giornata di campionato, con il Petrarca che all’andata vinse di misura al
“Gelsomini” (12-19). I bianconeri veneti attualmente navigano ai vertici
della classifica, forti di un quarto posto con 38 punti che li vede come
seri candidati ai playoff di fine stagione.
Curiosi gli incroci tra le due squadre: il coach cremisi Pasquale Presutti,
che ha guidato il Petrarca alla storica vittoria in campionato nel 2011, e
Rocco Salvan, attualmente secondo di Andrea Moretti a Padova ma, fino alla
stagione scorsa, vice di Sven Valsecchi alle Fiamme.
Per la sua prima volta da avversario al “Memo Geremia”, coach Presutti non
scioglie la riserva sulla formazione, che comunicherà solo dopo l’ultimo
allenamento di rifinitura. Tra i 26 convocati per la trasferta padovana,
spicca il rientro del pilone Fabio Cocivera, mentre restano in infermeria
Lorenzo Favaro, vittima di un grave infortunio durante il match contro
Calvisano, Giuseppe Sapuppo e Carlo Cerasoli, entrambi in via di
miglioramento.
*“Quello di Padova – ha detto l’allenatore cremisi Pasquale Presutti – è un
ambiente a me molto familiare e che conosco molto bene. Certo, tornare qui
da avversario dopo essere stato in questa società per 25 anni non posso
dire che non mi farà nessun effetto, ma sabato la maglia bianconera sarà
quella dei nostri avversari e basta. Noi faremo, come sempre, la nostra
partita senza alcun timore reverenziale. Sarà un match duro e difficile per
noi, come lo sono stati e lo saranno tutti quelli di quest’anno, ma come
sempre non ci tireremo mai indietro e lotteremo fino all’ottantesimo”.*
Il signor Mitrea (Postioma di Paese, TV) darà il fischio d’inizio alle 15 e
sarà coadiuvato dai giudici di linea Rossi (Piacenza) e Amanini (Noceto,
PR) e dal quarto uomo Valbusa (Montebelluna, TV).
*I CONVOCATI*
*Prime linee:* Vicerè, Cerqua, Cocivera, Gentili, Di Stefano, Suaria, Duca
*Seconde linee:* Cazzola, Sutto, Galluppi
*Terze linee:* Zitelli, Pellegrinelli, Vedrani, Balsemin
*Mediani: *Benetti, Marinaro, Vassallo, Canna
*Centri:* Massaro, Andreucci, Forcucci
*Ali:* Mariani, Valcastelli, De Gaspari
*Estremi:* Barion, Boarato
*Roma, 14 febbraio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
Redazione