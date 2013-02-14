PREVIEW XIII GIORNATA: PETRARCA VS FFOO

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **XIII GIORNATA**PREVIEW PETRARCA PADOVA vs FIAMME ORO RUGBY** **Presutti: “Torno a Padova per la prima volta da avversario dopo 25 anni. **Sarà un match duro e difficile, ma come sempre non ci tireremo indietro”.** *Roma – Era il 1955, quando un gruppo di una ventina di agenti del IIReparto mobile di Padova decise di darsi appuntamento, dopo il servizio, suun campo da rugby e dette vita alla prima squadra in maglia cremisi. Daallora sono passati quasi sessant’anni, nell’arco dei quali le Fiamme OroRugby hanno vinto scudetti (5), Coppe Italia (4), ma che sono stati teatroanche di retrocessioni, scioglimenti e ricostruzioni. Sabato 16 gennaio leFiamme torneranno lì dove è iniziato subito, in una città in cui, dasempre, si respira l’aria del rugby che conta.I cremisi, attualmente settimi con 24 punti, dovranno vedersela, nella XIIIgiornata di campionato, con il Petrarca che all’andata vinse di misura al“Gelsomini” (12-19). I bianconeri veneti attualmente navigano ai verticidella classifica, forti di un quarto posto con 38 punti che li vede comeseri candidati ai playoff di fine stagione.Curiosi gli incroci tra le due squadre: il coach cremisi Pasquale Presutti,che ha guidato il Petrarca alla storica vittoria in campionato nel 2011, eRocco Salvan, attualmente secondo di Andrea Moretti a Padova ma, fino allastagione scorsa, vice di Sven Valsecchi alle Fiamme.Per la sua prima volta da avversario al “Memo Geremia”, coach Presutti nonscioglie la riserva sulla formazione, che comunicherà solo dopo l’ultimoallenamento di rifinitura. Tra i 26 convocati per la trasferta padovana,spicca il rientro del pilone Fabio Cocivera, mentre restano in infermeriaLorenzo Favaro, vittima di un grave infortunio durante il match controCalvisano, Giuseppe Sapuppo e Carlo Cerasoli, entrambi in via dimiglioramento.*“Quello di Padova – ha detto l’allenatore cremisi Pasquale Presutti – è unambiente a me molto familiare e che conosco molto bene. Certo, tornare quida avversario dopo essere stato in questa società per 25 anni non possodire che non mi farà nessun effetto, ma sabato la maglia bianconera saràquella dei nostri avversari e basta. Noi faremo, come sempre, la nostrapartita senza alcun timore reverenziale. Sarà un match duro e difficile pernoi, come lo sono stati e lo saranno tutti quelli di quest’anno, ma comesempre non ci tireremo mai indietro e lotteremo fino all’ottantesimo”.*Il signor Mitrea (Postioma di Paese, TV) darà il fischio d’inizio alle 15 esarà coadiuvato dai giudici di linea Rossi (Piacenza) e Amanini (Noceto,PR) e dal quarto uomo Valbusa (Montebelluna, TV).*I CONVOCATI**Prime linee:* Vicerè, Cerqua, Cocivera, Gentili, Di Stefano, Suaria, Duca*Seconde linee:* Cazzola, Sutto, Galluppi*Terze linee:* Zitelli, Pellegrinelli, Vedrani, Balsemin*Mediani: *Benetti, Marinaro, Vassallo, Canna*Centri:* Massaro, Andreucci, Forcucci*Ali:* Mariani, Valcastelli, De Gaspari*Estremi:* Barion, Boarato*Roma, 14 febbraio 2013** **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito