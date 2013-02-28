PREVIEW XIV GIORNATA: FFOO VS VIADANA

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **PREVIEW XIV GIORNATA**A PONTE GALERIA ARRIVA LA CAPOLISTA VIADANA** **Roma* – Sabato 2 marzo alle 14, in anticipo sulle altre partitedell’Eccellenza, le Fiamme ospiteranno sul campo della caserma “S.Gelsomini” il Viadana, per la XIV giornata di campionato.All’andata, in terra lombarda, finì 35 a 6 per i mantovani che, da allora,hanno fatto quasi “percorso netto” in campionato, eccezion fatta per lasconfitta esterna di Prato. La compagine allenata dal gallese RowlandPhillips è attualmente in testa della classifica dell’Eccellenza conall’attivo 55 punti, ben trenta in più delle Fiamme, settime a quota 25 ereduci dalla sconfitta in trasferta patita contro il Petrarca Padova.La XIV giornata regala anche altri confronti interessanti che potrebberosmuovere la zona bassa della classifica: gli occhi del team cremisi sarannopuntati verso Reggio Emilia e San Donà, che in caso di risultato positivopotrebbero agganciare o superare in classifica il XV della Polizia di Stato.Dal canto suo l’allenatore Pasquale Presutti, dovrà fare i conti conun’infermeria ancora abbastanza affollata: ai già indisponibili LorenzoFavaro e Giuseppe Sapuppo, si è andato ad aggiungere anche il capitano,Giuseppe Cerqua, che dopo la trasferta veneta lamenta ancora unrisentimento muscolare al polpaccio sinistro. Quasi completamenterecuperato il flanker Carlo Cerasoli.Poche, dunque, le novità nella formazione che sabato affronterà lacapolista, rispetto a quella schierata nel match con il Petrarca.Confermata la prima linea con Cocivera, Vicerè e Duca; in seconda AlbertoCazzola partirà dal primo minuto al fianco di Michele Sutto e, in terzalinea, conferme anche per Zitelli, Vedrani e Balsemin. Nessuna novità inmediana dove troveranno posto Nicola Benetti (maglia numero 9 e gradi dacapitano) e Carlo Canna, mentre Marcello De Gaspari prenderà il posto diRoberto Mariani all’ala, affiancato dal collega di reparto PietroValcastelli e dai due centri Forcucci e Massaro. In chiusura, con il numero15, Guido Barion. Novità anche per la panchina: accanto a coach Presuttisiederanno anche il tallonatore Marco Moscarda, il flanker AlessandroMaestri e il centro Simone Andreucci.“Sabato – ha dichiarato coach Pasquale Presutti – affronteremo i primidella classe e lo faremo con quella serenità che, in questa stagione, hacaratterizzato il nostro approccio a tutti i match. Certo, non sarà unapartita semplice, ma qui a casa nostra abbiamo dimostrato, più di unavolta, di poter giocare alla pari anche contro chi, guardando laclassifica, è più forte di noi”.Sarà il signor Falzone (Montemerlo, PD) a dare il fischio d’inizio alle ore14 sul sintetico di Ponte Galeria. I giudici di linea Carrera (Roma) eCommone (Arzano, NA) completeranno la terna arbitrale in campo. Quarto uomosarà il salernitano Radetich.*LA PROBABILE FORMAZIONE*Barion, de Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti,Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Vicerè, CociveraA disposizione: Gentili, Moscarda, Di Stefano, Galluppi, Maestri, Marinaro,Calandro, Andreucci* **Roma, 28 febbraio 2013** **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito