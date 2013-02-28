PREVIEW XIV GIORNATA: FFOO VS VIADANA
di Redazione
28/02/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*PREVIEW XIV GIORNATA*
*A PONTE GALERIA ARRIVA LA CAPOLISTA VIADANA*
* *
*Roma* – Sabato 2 marzo alle 14, in anticipo sulle altre partite
dell’Eccellenza, le Fiamme ospiteranno sul campo della caserma “S.
Gelsomini” il Viadana, per la XIV giornata di campionato.
All’andata, in terra lombarda, finì 35 a 6 per i mantovani che, da allora,
hanno fatto quasi “percorso netto” in campionato, eccezion fatta per la
sconfitta esterna di Prato. La compagine allenata dal gallese Rowland
Phillips è attualmente in testa della classifica dell’Eccellenza con
all’attivo 55 punti, ben trenta in più delle Fiamme, settime a quota 25 e
reduci dalla sconfitta in trasferta patita contro il Petrarca Padova.
La XIV giornata regala anche altri confronti interessanti che potrebbero
smuovere la zona bassa della classifica: gli occhi del team cremisi saranno
puntati verso Reggio Emilia e San Donà, che in caso di risultato positivo
potrebbero agganciare o superare in classifica il XV della Polizia di Stato.
Dal canto suo l’allenatore Pasquale Presutti, dovrà fare i conti con
un’infermeria ancora abbastanza affollata: ai già indisponibili Lorenzo
Favaro e Giuseppe Sapuppo, si è andato ad aggiungere anche il capitano,
Giuseppe Cerqua, che dopo la trasferta veneta lamenta ancora un
risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Quasi completamente
recuperato il flanker Carlo Cerasoli.
Poche, dunque, le novità nella formazione che sabato affronterà la
capolista, rispetto a quella schierata nel match con il Petrarca.
Confermata la prima linea con Cocivera, Vicerè e Duca; in seconda Alberto
Cazzola partirà dal primo minuto al fianco di Michele Sutto e, in terza
linea, conferme anche per Zitelli, Vedrani e Balsemin. Nessuna novità in
mediana dove troveranno posto Nicola Benetti (maglia numero 9 e gradi da
capitano) e Carlo Canna, mentre Marcello De Gaspari prenderà il posto di
Roberto Mariani all’ala, affiancato dal collega di reparto Pietro
Valcastelli e dai due centri Forcucci e Massaro. In chiusura, con il numero
15, Guido Barion. Novità anche per la panchina: accanto a coach Presutti
siederanno anche il tallonatore Marco Moscarda, il flanker Alessandro
Maestri e il centro Simone Andreucci.
“Sabato – ha dichiarato coach Pasquale Presutti – affronteremo i primi
della classe e lo faremo con quella serenità che, in questa stagione, ha
caratterizzato il nostro approccio a tutti i match. Certo, non sarà una
partita semplice, ma qui a casa nostra abbiamo dimostrato, più di una
volta, di poter giocare alla pari anche contro chi, guardando la
classifica, è più forte di noi”.
Sarà il signor Falzone (Montemerlo, PD) a dare il fischio d’inizio alle ore
14 sul sintetico di Ponte Galeria. I giudici di linea Carrera (Roma) e
Commone (Arzano, NA) completeranno la terna arbitrale in campo. Quarto uomo
sarà il salernitano Radetich.
*LA PROBABILE FORMAZIONE*
Barion, de Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti,
Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Vicerè, Cocivera
A disposizione: Gentili, Moscarda, Di Stefano, Galluppi, Maestri, Marinaro,
Calandro, Andreucci
* *
*Roma, 28 febbraio 2013*
* *
Redazione